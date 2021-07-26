〈餐飲業迎疫情降級〉自助餐業者開放內用延後 並調整取餐方式

國內疫情警戒將從明 (27) 日起降至第二級，連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 表示，除了北市的店點外，各品牌餐廳明日恢復內用營業，不過，吃到飽型態的漢來海港餐廳 7 月 30 日才開放內用並調整取餐方式，而擁有多個自助餐品牌的饗賓也表示，各品牌各分店恢復內用的時間和做法將完整規劃執行細節後再行公布。

漢來美食指出，旗下位於台北市的店點將於 8 月 3 日後再恢復內用，而其他店點明日起開放內用，至於漢來海港餐廳因較大幅度調整供餐方式，各項準備須更多時間，預計 7 月 30 日才統一開放內用。

漢來美食進一步說明，因應降級鬆綁，已採購足夠的桌位隔板和酒精消毒噴劑，配合政府規定採取間隔桌距、梅花座和隔板的座位安排，並特別開出方便客人點餐的個人套餐和簡易合菜，也會配置足夠的服務人員為顧客提供分菜服務。

同時，漢來美食現行中餐系列品牌推出的烤鴨外帶餐和冷凍宅美食，也將持續供應。

至於漢來海港自助餐廳，接下來將施行桌號夾點菜的方式，每位顧客進入餐廳後可拿到一包貼有已消毒字樣的桌號夾，由廚師進行料理、服務人員送菜上桌。

而旗下擁有多家自助餐廳品牌的饗賓集團也表示，以遵循政府防疫指引、安全防疫為優先，將在明確釐清政府所有防疫規範並完整規劃執行細節後，再行公布各品牌各分店恢復內用的時間和做法。