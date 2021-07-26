〈台股盤中〉櫃買指數漲勢擴大冠亞股 中小電子股買盤搶進

台股今 (26) 日陷入震盪偏弱整理，以小跌 17.99 點開出後一度上漲逾 60 點，盤中跌點又擴大至超過 80 點，儘管加權指數隨陸港股下殺而跌點擴大，櫃買指數仍緩步擴大漲勢，至上午 10 點半漲幅超過 1.3%，在亞股指數中表現最強勁，顯示資金仍有意積極進場布局中小股。

今日盤中個股表現差異大，上市櫃近 1700 家業者中有超過 1000 檔上漲，漲停家數達 30 檔，買盤積極轉向電子族群，占成交比重回升至 55%，航運指數續跌 0.5% 而成交占比下滑至不到 27%。

電子股買盤熱絡，其中，電腦板卡業者接棒，青雲、撼訊和麗臺均亮漲停燈號，映泰漲近 9%，華擎、承啟漲 4% 上下。

LED 族群續強，華興、佰鴻、李洲、吉祥全和泰谷一度漲停，光磊、宏齊和久元均漲超過半根停板，榮創、麗清、雷笛克光學和億光等均漲逾 3%。

IC 設計族群表現也相當強勢，晶心科、禾瑞亞、沛亨、矽創、宏觀和晶宏均漲停，創惟、新唐、應廣、鈺創、九齊、譜瑞 - KY 和天鈺均漲超過半根停板，智原、安國和類比科漲幅近 5%。

半導體族群中，雖台積電遭壓在盤下，不過相關供應鏈率先表態，光罩漲停，新唐續漲近 8%，元隆漲 4%，漢磊和嘉晶漲 3%，聯電、合晶和茂矽均漲逾 2%。

傳產股中，飛機零組件業者也再度轉強，寶一漲停，駐龍、晟田和豐達科漲半根停板上下。

而海運族群陷入震盪，雖一度轉強又再度壓回，四維航和正德盤中均跌逾 3%，長榮、萬海均跌逾 2%，慧洋 - KY、新興、陽明也遭壓在盤下，不過仍有裕民、台驊投控、捷迅和中菲行穩在紅盤上。

元大投顧表示，上市櫃公司第二季季報公告進入緊鑼密鼓階段，由於大盤技術面轉弱，個股短線波動明顯受獲利狀況表現影響。

群益投顧也指出，大盤短期均線下彎走跌，均線結構中性偏弱，市場擔心若外資大幅賣超，指數短線跌幅擴大，選股回歸基本面。

群益投顧提醒，第三季起外資對亞股操作策略全面偏空，原因在於疫情變數、升息隱憂、中國經濟變數等，當外資賣超台股時提高現金部位時，會對大型科技股與航運股造成賣壓。