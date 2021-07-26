【Wen姐筆記】坐5搶6望7 金融扮伏兵 電子別當拖油瓶

台股上周五，多方錯失止跌機會，還是未能收復 5 日均線，不過今日在美國股市掠陣，道瓊指數改寫新高，為台股多頭做球，多方只要能夠坐 5 搶 6，還是有機會再拚收復 17700 點城池，除了傳產自立自強外，金融可望扮演伏兵，而電子則是別當拖油瓶! 短線多空強弱觀察位置仍為 17616 點。關鍵點位為 17486、17588、17683 點。

台股頗有力守 17500 點城池的意味，17500 點兩端哨站為 17486 與 17520 點，如再棄守 17486 點，多方反彈力道明顯偏弱，還是得提防空軍來襲。17555 點與 17600 點城池如能收復，多方將有機會挑戰 17700 點。17600 點城池兩端哨站為 17616 與 17588 點， 17700 點關前，17636 與 17666 點為重要戰略據點，多方反攻硬仗還是落在 17700 點城池攻防，兩端哨站為 17683 與 17717 點。多方最好能夠站穩 17747 點，才有機會重返多方疆域。

如棄守 17486 點，需提防回測 17466 與 17447 點，17400 城池不宜再失守，兩端哨站為 17388 與 17422 點，如再棄守，須提防空軍再度來襲。如 17388 再失守，，還得再南下往 17355 與 17333 點尋求支撐，17300 點城池兩端哨站為 17282 與 17311 點，如再棄守，須提紅色警戒升級，季線保衛戰恐難避免。17252 與 17200 點城池如再被摜破，還得留意進入 17000 點保衛戰。17200 點城池兩端哨站為 17188 與 17222 點。

台股這波多頭的整合，總是欲振乏力，明明球都已到眼前，又眼睜睜被空方攔截! 觀察盤面，傳產電子與金融，似乎總是有拖油瓶。畢竟目前為空方疆域，空方走勢的慣性為開高走低，多方必須逆轉此一慣性，開高之後必須轉為走高，短多才有機會，並展開止跌反彈。如果還是再度上演開高走低，多方太過弱勢的表現，還是得有在季線背水一戰的心理準備! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)