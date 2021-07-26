〈台股盤前〉市場靜待蘋果財報 短線估在五日線附近震盪

台股上周五 (23 日) 雖一度重回五日線，但隨後短線賣壓出籠，指數翻黑，終場小漲 0.59 點，收在 17572.92 點，量能略縮至 5641.73 億元，周線翻黑。法人指出，美股上周五全面收紅，有利台股今 (26) 日表現，不過，市場聚焦蘋果財報與聯準會利率決策會議，預期大盤將在五日線附近震盪整理。

市場消息方面，榮炭 (6555-TE) 董事全面改選，鴻海 (2317-TW) 正式入主，身為電池夥伴的碩禾 (3691-TW) 總經理黃文瑞也兼任總經理，鴻海正式串起上下游供應鏈，為電池大艦隊的雛形揭開序幕，也一次掌握電池材料、正負極製作到電池芯等相關重要技術。

台積電股東會今日登場，此次由於疫情考量，除實體股東會，將全程直播提供股東線上觀看，各界聚焦台積電未來營運展望及海外布局。另一方面，疫苗捐贈一事料也將成為焦點。

本周許多國內重量級半導體、科技公司股東會與法說會輪番上陣，聯電、友達、及國巨將舉辦法說會；美國更有不少科技大咖公布財報，除蘋果外，還有 Google、超微、亞馬遜等，將是下半年科技股走向的重要風向球。

法人指出，雖然國內疫情降溫，但國外確診人數加速增加，加上市場聚焦周三 (28 日) 蘋果、輝瑞等公布財報，周四 (29 日) 聯準會將舉行利率決策會議，預期結果公布前，台股將於五日線附近震盪整理，選股留意上半年財報表現佳者波段操作。