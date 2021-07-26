中鋼集團電動車新斬獲 鑫科靶材切入車用二極體大啖新商機

中鋼 (2002-TW) 集團大力發展電動車領域，旗下成員鑫科 (3663-TW) 也積極參與，近期營運也報捷，濺鍍靶材切入國內多家二極體及功率元件廠大廠，大啖車用二極體、第三代半導體製程商機，有助提升營收、毛利率；同時因應國際貴金屬行情向上墊高成本，鑫科第三季也調漲產品報價，平均漲幅達 5%。

鑫科近年積極調整體質，靶材從光電領域跨入半導體供應鏈，除了在後段封裝、中段的晶圓薄化相繼放量出貨給客戶外，公司在前段製程也有所斬獲。

鑫科透露，在第二代半導體方面，濺鍍靶已導入砷化鎵晶圓代工廠，並積極朝第三代半導體功率元件發展；電動車方面，鑫科著重在大功率車用、電動車二極體、功率元件，看好這二大應用商機，預期將是帶動接下來營運成長的一大新動能。

目前鑫科靶材營收占比約 35%，半導體相關比重已經突破雙位數，隨著後續前段製程應用獲客戶導入並開始量產，在半導體靶材比重提高下，業績將有所成長，也可望改善毛利率，帶動整體獲利表現。

目前鑫科產線稼動率滿載，公司內部也有討論擴產計劃，但並未確認確切規模及時間等細節。

鑫科 6 月營收 2.84 億元，月增 15.2%、年增 110%；上半年營收 15.22 億元，年增 46%，公司表示，營收增幅較大除了去年同期基低相對低外，半導體業務貢獻也是另一主因。