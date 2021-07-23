歐盟推邊境碳關稅 受益股可望逆風高飛？

萬寶投顧陳子榕指出，就在投資人信心動搖的時候，晶圓雙雄強勢回歸，週四 (7/22) 聯電 (2303-TW) 開盤瞬間秒填息，終場大漲 5.69％，台積電 (2330-TW) 則跳空開高，外資認錯回頭大買台積電 11,068 張。我一直提醒大家，台股基本面依然穩健，追隨法人籌碼逢低佈局就是贏的第一步。

台積電法說會強調，晶片市場年底前都是供不應求，偏偏最近東南亞疫情升溫，包括馬來西亞、泰國、菲律賓都因疫情管制影響產能，讓半導體市場又開始拉緊報。國際半導體供應商逾半都在馬來西亞設廠，也是晶片商封測基地，被動元件市場更有 15％～20％產能來自東南亞，一旦疫情管制持續，恐將推升報價再走升。

像是打線封裝廠超豐 (2441-TW) 產能持續供不應求，雖然已訂購 200 多台新機台，但交期延長，產能滿載一路旺到年底，由於報價繼續上漲，全年營收獲利將挑戰新高。6/24 為大家推薦超豐，現在股價已經創新高至 90.7 元，漲幅 15％。

另外，封測廠精材 (3374-TW) 則受惠車用 CIS 及 3D 感測等光學元件封裝訂單增加，上半年營收 36.31 億元，年增 32.28％，創歷年同期新高，精材持續佈局第三代半導體氮化鎵 (GaN) 技術，加上下半年旺季效應，全年營收獲利也可望雙創新高，7/16 推薦後，精材漲幅已逾 5％。

除了產業供給面，近期各地天災頻傳，讓人憂心。雖然各國紛紛響應碳中和，但根據國際能源總署 (IEA) 的計算，全球碳排量 2023 年可能會創新高。歐盟碳邊境調節機制 (CBAM) 已經規劃 2026 年正式徵收碳稅，且在 2023 年先針對水泥、鋼鐵、鋁業、肥料及發電業這 5 大高碳排行業展開試運行，預計 100 美元／噸 CO2；台灣現在也研議制定碳價，朝向企業收取碳費或碳稅。

企業轉型綠電已是必然，相關綠能發電、綠電儲能系統、新能源車等都是明日之星，當中則以電池扮演極關鍵地位，而電池又以上游原材料商機最大、毛利最高，像是康普 (4739-TW) 正極材料訂單暢旺，5 月自結獲利 4,500 萬元，年增 906％、EPS 達 0.39 元。

近期國際鎳價持續噴漲，報價一度突破 19,000 美元，加上國際車廠搶市帶動硫酸鎳、硫酸鈷等鋰電池材料加工需求，康普年底前產能稼動率維持高檔，預估全年 EPS 5 元、明年 7 元。7/6 和大家分享康普後，股價已經從 106 元漲到 134.5 元的波段新高，大漲 28.5 元，漲幅近 3 成。

萬寶投顧陳子榕指出，6/10 分享的導線架廠一詮 (2486-TW) 股價已大漲一倍；多次推薦的載板廠景碩(3189-TW)，股價週四再奔漲停，從 95.5 元漲到 209.5 元，也是翻一倍，漲幅 120％。請參考 7/6 <極端氣候威脅環境 減碳產業鏈站在浪頭上？>。

萬寶投顧陳子榕指出，接下來我將為大家持續關注籌碼金流動向，成為大家的開路先鋒，找出隱藏的台股 8 月大黑馬。

敦泰 (3545-TW) 與三星面板合作緊密，在 OLED 機種的滲透率逐步提升之下，帶動敦泰 OLED 觸控 IC 的出貨表現，敦泰在三星銷售中國市場的機種當中，供貨比重也從去年 15％增至今年 50％以上，預期今年出貨量也將突破 1 億顆，優於去年 3,000 萬顆水準。敦泰第二季營收年增翻倍，並創下歷史新高表現，預期毛利率將有 50％以上水準，全年每股盈餘可望挑戰 25 元，本益比還有拉高的空間。

世芯 - KY(3661-TW) 雖然大客戶飛騰遭美國制裁，但世芯 - KY 第二季營收依然季增 2.5％、年增 65.8％，上半年營收更大幅成長 70.2％，獲利維持高檔。下半年多款 7 奈米 AI、HPC 晶片開始放量出貨，預估第三季營收持穩，第四季回升，全年營收年成長 20％可望達標，續創新高。世芯 - KY 也向美國商務部 BIS 提出申請，若回覆同意，年底前就能恢復出貨飛騰，營收將有更明顯表現。

禾瑞亞 (3556-TW) 為觸控 IC 廠，產品以電容觸控 IC 為主，多應用於工控，受惠於客戶需求持續增加，以及醫療急單的挹注，營收持續增溫，6 月營收 1.74 億元，年增 67.49％，上半年累計營收 8 億元，年增 28.23％。由於觸控 IC 有逐漸取代滑鼠的趨勢，將有助後續營運發展。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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