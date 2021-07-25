台積電股東會、科技大廠法說、6月景氣燈號 本周大事預告

台積電股東會明 (26) 日登場，會中將改選 10 席董事，同時討論發行限制型股票，用來吸引、留任高階人才，另外，聯發科、聯電、日月光投控等都將召開法說會，釋出下半年、明年的最新展望，國發會也即將公布 6 月景氣燈號，市場預估，可望寫下連五紅，以下是本周大事預告：

台積電股東會明登場 全面改選 10 席董事

台積電此次股東會因應政府防疫規定，考量群聚感染風險及場地限制，將提供線上直播，會中將改選 4 名董事、6 名獨董，以及討論首發限制型股票，其中，宏碁創辦人施振榮此次將退出台積電董事會，並由美國麻省理工學院校長拉斐爾．萊夫接手，成為新任獨立董事。

台積電 4 名董事人選為台積電現任董事長劉德音、台積電現任總裁魏哲家、前台積電副董事長暨創意董事長曾繁城，以及行政院國家發展基金管理會主任委員龔明鑫。

聯發科、日月光投控法說登場 聚焦下半年、明年展望

IC 設計大廠聯發科、封測龍頭日月光本周均召開法說會，除了將公布第二季、上半年財報外，也將釋出最新展望，其中，手機市況近來雜音不斷，外界也關注聯發科對於下半年手機市況看法、最新 5 奈米晶片推出時程，以及電源管理晶片、ASIC 等相關產品線發展。

日月光投控為全球封測龍頭，自去年底開始受惠上游晶片出貨量大增，下游封測同樣供不應求，尤其在打線封裝供需出現明顯缺口，外界聚焦下半年與明年的價格走勢，以及今年資本支出規模。

聯電、友達法說 驅動 IC、面板價格受矚

晶圓代工大廠聯電、面板大廠友達預計在周三、四召開法說會，由於大、小尺寸面板價格的漲勢逐步中止，市場關注，友達對下半年 32 吋、43 吋、55 吋、65 吋面板價格的看法，以及中國競爭對手新產能開出的影響，還有驅動晶片、原物料的漲價情況。

另外，聯電為全球驅動晶片代工的主要供應商，其產能分配也將影響驅動晶片價格走勢，同時，聯電第三季也持續調漲代工費用，外界看好，聯電可望釋出正面展望。

台灣 6 月景氣燈號 挑戰寫下連五紅

國發會周二將公布 6 月景氣燈號，外界認為，儘管 5 月底開始受本土疫情拉警報影響，但受惠製造業生產未受影響，出口持續活絡，燈號可望續亮紅燈，挑戰連五紅。

美國聯準會本周開會 鮑爾談話成股市風向球

美國聯準會 (Fed) 本周開會，會後將於周四凌晨由鮑爾發布最新聲明，為未來一周股市的風向球，外界普遍預期，由於疫情再度升溫，Fed 利率政策將維持不變，不過對於購債規模的計畫是否有新的指引，成為外界關注焦點。