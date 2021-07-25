〈鄭州水患〉富士康：鄭州中牟園區淹水不影響手機生產

針對富士康位於鄭州中牟縣廠區淹水一事，富士康表示淹水嚴重的中牟園區屬於 FIT（富士康旗下子公司鴻騰精密科技）的子公司，員工人數約 1700 位，以生產 PC 的連接器為主。至於生產智慧手機的主要廠區，並無受重大影響，只有園區外圍積水，內部生產營運一切正常。

富士康在鄭州有三個廠區，分別是鄭州航空港廠區、經開區廠區、中牟縣廠區，鄭州廠區也是富士康為蘋果生產 iPhone 的主要製造基地，有超過 90 條生產線，約 35 萬名工人，全球大約一半的蘋果手機都來自鄭州的富士康工廠。

根據了解，三個廠區中最大的生產基地是位於機場附近的港區，主要生產 iPhone，目前正常營運生產。另外兩個園區—經開區廠區、中牟縣廠區的業務量相對小，生產電腦連接器等產品。

(圖片: AFP)

上周四 (21 日)，富士康已對外表示，針對鄭州水災情況，已於第一時間啟動因應機制，以保護員工生命安全為第一原則，目前鄭州園區內人員安全無虞，集團將視水情變化調整營運。

而上週五 (23 日) 富士康母公司鴻海 (2317-TW) 的股東常會上也談到了鄭州暴雨的影響，鴻海董事長劉揚偉指出，現在看起來鄭州水災對鴻海今年的業績影響不大，所以扣除這個因素，今年下半年的展望是樂觀的。

當然，由於極端天氣，鄭州的運輸物流通訊等方面還需要慢慢復元，水災後各項設施也等待修復，這將對產業都帶來影響。不過對於鴻海而言，整個集團在全中國佈局密集，即使部分產品的產能受到影響，也可以在其他地區進行產能調配。

