〈鴻海電動車平台〉串起零組件廠操刀電動車核心 電池大艦隊衝當業績前鋒

榮炭 (6555-TE) 董事全面改選，鴻海 (2317-TW) 正式入主，身為電池夥伴的碩禾 (3691-TW) 總經理黃文瑞也兼任總經理，鴻海正式串起上下游供應鏈，為電池大艦隊的雛形揭開序幕，也一次掌握電池材料、正負極製作到電池芯等相關重要技術。

鴻海董事長劉揚偉表示，集團在電動車的布局，會先看到關鍵零組件的業績，鴻海更在 40 秒關鍵零組件前導影片中，用過半數時間介紹「電池」成就，凸顯電池已有新斬獲，成為業績貢獻最快的零組件。

鴻海人事佈局腳步也不停歇，除了鴻海大將簡宜彬擔任榮炭董事長，全力發展電動車最核心的心臟技術，讓集團從幕後股東角色，轉戰到幕前操刀，同時，鴻海也結盟碩禾，取得 1 成股權，碩禾總經理黃文瑞也兼任榮炭總經理，包含鴻海、榮炭與碩禾合作關係親上加親，上下游關係將更緊密、開發更有效率。

榮炭、碩禾合作的負極材料近期就傳捷報，榮炭採用碩禾矽碳原料，加上自行開發新設備，成功將矽參雜至石墨表面，完成第一代含矽的石墨負極材，成為負極材料市場的領先業者。

從榮炭近期營收表現，也可見到電池相關產品出貨暢旺，6 月營收創單月新高，達 0.78 億元，月、年增幅皆達 50% 以上，上半年營收 3.34 億元，年增 65.84%，已超越去年前 8 月累計營收。

鴻海持有碩禾 1 成股權，除著眼與榮炭的上下游合作關係，瞄準碩禾掌握的磷酸鋰鐵電池材料及技術，還有碩禾轉投資的正極材料廠芯和及電動巴士電池業者創奕能源，也是鴻海整合電池相關技術的關鍵。

芯和為磷酸鋰鐵電池的正極材料供應商，去年底通過中國動力電池大廠的認證，打入船舶供應鏈、小量出貨，今年隨著客戶需求增加，更向經濟部申請海外投資計畫，預計投資 350 萬美元 (約新台幣近 1 億元) 進行擴產，產品將供應鋰鐵電池大廠。

另外，創奕能源不僅是國內最大電動公車供應商，近期也接獲泰國電動巴士訂單，更與印尼國營列車廠共組合資公司，跨入東南亞市場，第一季獲利達 635 萬元，較去年第一季虧損 2153 萬元大幅改善，凸顯碩禾鋰電池領域逐漸進入收割期。

鴻海藉由碩禾、榮炭，一舉掌握磷酸鋰鐵電池的正極、負極，甚至是生產電池芯及電池冷卻系統等技術，完成自給自足運營模式，加上自身龐大出海口，可望有效節省成本，快速進入市場。