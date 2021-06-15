〈鴻海入股碩禾〉碩禾募得資金12.44億元 建立電池負極材料生產線

碩禾 (3691-TW) 與鴻海 (2317-TW) 今 (15) 日共同宣布，雙方將透過股權合作，攜手開發電動車電池材料，加速布局電動車關鍵零組件，並搶攻全球電動車市場，碩禾表示，此次共募得資金 12.44 億元，將用於建立電池負極材料生產線。

碩禾今日召開董事會，決議以每股 124.4 元私募普通股 10000 張，募集資金達 12.44 億元，其中，鴻海透過子公司鴻揚創投參與碩禾私募案，認購 8000 張，取得增資後的 10.54% 股權，躍居碩禾第二大股東。

碩禾為全球太陽能導電漿一線大廠，近年除了持續縱向發展漿料所需特殊原料，也橫向發展節能產業材料，特別著重布局電動車領域，不僅公司內部發展動力電池負極材料外，也轉投資芯和能源、榮炭 (6555-TE)、及創奕能源，涵蓋動力電池正負極材料及電動大巴市場。

碩禾表示，電池材料出海口穩定性為公司發展關鍵因素，鴻海則是未來電動車產業的關鍵廠商，因此辦理私募引進鴻海子公司鴻揚創投，藉由此次私募資金，建立動力電池負極材料量產線。

碩禾強調，公司已是 MIH 聯盟的既有成員，希望藉由與鴻海集團的上下游策略聯盟，並肩榮炭共同發展動力電池正負極材料，以利快速供應這一波電動車所需的關鍵電池領域，建構具競爭力的台灣電動車產業鏈。

碩禾補充，公司 2009 年即投入鋰電池正極材料，並成立磷酸鐵鋰製造公司芯和能源，隨著芯和技術發展成熟及鋰鐵電池市場成熟，今年已進入量產階段，2014 年也看好車用動力電池市場，投入鋰電池材料領域目前最高端的矽氧負極與壓克力型水性黏著劑，該產品在客戶端測試表現突出，產品特性良好。