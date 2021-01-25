碩禾大突破 躋身鴻海電動車夥伴

碩禾 (3691-TW) 近年積極布局電動車領域，透過轉投資榮炭 (6555-TE)、芯和以及創奕能源，一同搶進電動車最核心的電池領域，尤其榮炭也是鴻海 (2317-TW) 轉投資，隨著 MIH 大聯盟平台擴大，榮炭率先加入，也為碩禾、鴻海合作埋伏筆，碩禾電動車作戰團隊也正式曝光。

碩禾轉投資布局清一色與電動車電池相關，包括正極材料的芯和、負極材料的榮炭，到生產電池的創奕，凸顯碩禾搶攻電動車商機決心，市場看好，碩禾憑藉榮炭入列 MIH 大聯盟，未來電動車電池將成太陽能後的新成長動能。

碩禾目前持股榮炭 980 萬股，持股比 8.15%，占有一席董事，由總經理黃文瑞出任，鴻海則是透過廣宇 (2328-TW) 持有約 2019 萬股，持股比 16.78%，為榮炭第一大股東，碩禾也藉由榮炭，與鴻海牽上線，未來可望供應電動車核心電池產品。

榮炭為鋰電池負極材料供應商，產品包括天然石墨、人造石墨、碳微球 (MCMB) 與複合產品等，目前中國江西廠產能達 10000 噸，在中國市占約 2-3%，2020 年底也已完成石墨化、碳化新產能建置，目的就在爭取電動車大廠電池訂單。

電動車電池除了負極材料，正極材料更是四大材料之一，碩禾布局已久，旗下芯和能源提供鋰鐵電池的正極材料磷酸鋰鐵，目前月產能約 120-150 噸，去年第三季已通過中國知名動力電池大廠的認證，第四季開始小量出貨。

由於客戶需求明確，芯和也將擴增一條新產線，因應客戶訂單，預計今年中新產能就會開出，產能可望達 300 噸，較去年倍增，營收也可望隨著產能擴大而成長。

另外，碩禾為強化電池材料的出海口，轉投資創奕能源，打造一條龍製造生產模式，創奕從事電動巴士電池生產與組裝，2018 年已成為台灣電動公車的最大供應商，市占率高達 5 成以上，近期也進軍印尼市場，供應當地電動巴士。