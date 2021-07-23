銀行祭優利活存搶客戶 新台幣存款利率1%

新台幣優存向來是國人喜愛的理財商品之一，包括渣打、LINE Bank 近期陸續針對新台幣存款祭出優利活存，利率 1% 優於銀行存款牌告利率。

未減緩疫情衝擊，全球央行去年起陸續降息量化寬鬆，銀行存款牌告利率也跟著溜滑梯，以台銀來說，目前活存牌告利率年息僅剩 0.1%。

渣打銀行表示，即日起推出「涼夏加碼」新台幣優利活存專案，活動期間新增資金達指定門檻，並符合專案條件，即可享年利率加碼，最高可享優惠年利率加碼至 1.0%。

渣打銀行指出，即日起至 10 月 20 日止，於活動期間完成登錄，新台幣活存帳戶新增資金滿 100 萬元，該新資金即可享優惠年利率加碼至 0.6%；新增資金達新台幣 200 萬元 (含) 以上者，該新資金可享優惠年利率加碼至 0.7%。

而如果符合渣打優先理財貴賓身分，可再享額外加碼優惠年利率 0.2%；此外，渣打銀行提供全新渣打優先理財貴賓額外加碼 0.1% 優惠年利率，透過線上換匯滿額者，還可享額外加碼 0.1% 優惠年利率，合計年利率合計最高可達 1.0%。

另外，純網銀 LINE Bank 自 7 月 16 日起，同樣提供新台幣活存 1% 優存方案，起息金額最低 1 元起，且無存款額度上限。

渣打銀行表示，新台幣優利活存，可說是「進可攻退可守」的熱門產品，不僅可享有優惠高利，還可彈性靈活調度資金，適合追求穩定報酬的定存族，或是尋找投資標的而將資金短期停泊的投資人。