推特CEO倡議開比特幣討論大會 馬斯克贊同 女股神：睿智！

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 週五在推特 (TWTR-US) 上同意推特執行長兼比特幣多頭 Jack Dorsey 的提議，下個月舉行比特幣討論大會。

有「科技女股神」之稱的方舟投資 (Ark Inves) 行政總裁及投資總裁 Catherine Wood 大讚「睿智！」。

這場被稱作「The B Word」的會議被描述為一項教育計劃，旨在宣傳並提高比特幣和加密資產的採用率。

雖然馬斯克和 Dorsey 對比特幣和比特幣挖礦的未來看法時有矛盾，但他們仍同意舉行討論會，目前不清楚這場會議是線上舉行或者面對面召開。

線上「B Word」活動於 7 月 21 日開始，由 方舟投資公司共同贊助。

目前尚不清楚，Wood 是渴望參與這兩人的會談，還是只是樂於看到這兩大科技巨頭的「交心」計畫，但 Wood 身為投資破壞性創新科技公司及其基金的專家，向來是新科技資產和企業的大力支持者。

Dorsey 經營支付平台 Square 和社交媒體平台推特，而馬斯克除了是電動車先驅特斯拉的執行長以外，還經營 SpaceX 公司以放眼太空產業。這 3 人均支持比特幣這類數位資產和支付的未來發展。

然而，有關「The B Word」會議的消息對加密貨幣價格的影響不大。

比特幣週五下跌近 4%，CoinDesk 平台上交易價格在 32713.41 美元，其他加密貨幣也面臨壓力，僅有當日上漲 6% 的狗狗幣除外。但週五傳統金融市場走高，道指收高 0.69%、S&P 500 指數上揚 0.33%。

Wood 一直不斷加倍押注比特幣，並預期比特幣價值最終會達 50 萬美元。