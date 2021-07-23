潤泰新手中土地、建案庫存可供10年推案今年擬推北市三大案

潤泰新 (9945-TW) 今 (23) 日召開股東會，董事長簡滄圳認為，資金為尋求保值產品，促使不動產市場溫和成長，高端豪宅 2021 年可望加速去化，潤泰今年可望在台北市蛋黃區推出三大建案，另外，潤泰新目前銷售中、興建中以及庫存土地共有 10 餘案，未來 10 年儲備充足業績動能，

潤泰新將在疫情警戒鬆綁後，推出位於大安區的「潤泰大安富陽」、「青田 618」及位於信義區的「潤泰信義」等三案；同時為減少客戶在不同案場間的移動，將首次在潤泰 CITYLINK 松山壹號店 3 樓開設聯合展示中心，方便顧客賞屋。

另外，潤泰新的 TSUTAYA BOOKSTORE 松山店預計 8 月中下旬重新開幕，本次移店是為擴大營業，自原來的 160 坪擴大到 380 坪的營業面積，消費者來到 CITYLINK 松山壹號店除了可以賞屋，還能進到源自日本蔦屋、入選全球最美的二十大書店之一的書店。

至於建地儲備上，潤泰新目前銷售中、興建中以及庫存土地共有 10 餘案，未來 10 年儲備了充足的業績動能，推案規模總銷售面積將超過 10 萬坪，未來業績來源無虞。

潤泰新去年每股純益 5.88 元，每股將配發現金股利 1 元、股票股利 4 元，共計 5 元股利，現金股利將在 7 月 26 日除息交易。

潤泰新 2021 年第一季稅後純益達 66.28 億元，較去年同期大增 1.2 倍，每股稅後純益達 4.56 元。