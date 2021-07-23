富邦金今年合併總資產挑戰10兆元 蔡明興期許維持金控EPS王

富邦金 (2881-TW) 今 (23) 日舉行股東會，董事長蔡明興表示，去 (2020) 年富邦金控獲利創下歷史新高，配發的股利也同步創下歷史新高，今年合併總資產將挑戰 10 兆元大關，期許富邦金繼續維持上市金控每股獲利王的紀錄。

蔡明興指出，去年雖有疫情影響，全球經濟衰退，但台灣在疫情控制相對得當下，經濟面衝擊相對較輕，台灣金控業整體獲利仍表現亮眼再創歷史新高，展望今年下半年，隨疫情對經濟衝擊減緩，海外需求復甦帶動出口成長，加上科技業持續擴增在台產能，台灣外貿將有樂觀表現。

富邦金控去年稅後純益達 902.72 億元、每股稅後純益達 8.54 元，創下歷史新高，且連 12 年蟬聯台灣金控每股獲利龍頭，亮眼的獲利表現也反映在股利配發政策，今天股東會通過分派普通股現金股利每股 3 元、股票股利每股 1 元，合計每股 4.0 元，也是富邦金控股利水準最高的一年，配發率達 46.8%，7 月 26 日為除息日。

蔡明興表示，現金股利及股票股利的組合，亦可望提供股東更好的實質收益。

此外，為提升資本規模及強化財務結構，富邦股東會也通過，資本公積轉增資發行新股案，擬自資本公積提撥 102.3 億元撥充資本發行新股，每股面額 10 元，計發行普通股 10.2 億股，每仟股無償配發 100 股（以超過票面金額發行普通股溢價之資本公積提撥）。

另為因應公司營運成長所需及其他長期策略發展資金需求，使資金募集管道更加多元化及彈性化，今日股東會中也通過長期資金募集案，其發行之股數以不超過 15 億股為原則，此舉不僅可提升營運綜效、強化公司競爭力，更對股東權益有正面助益。