傳LGD下月將重啟iPhone OLED產線 產能增50%

南韓 LG Display (LGD) 是蘋果 iPhone 系列主要面板供應商之一，根據外電報導，知情人士表示，蘋果即將推出的 iPhone 13 零組件訂單增加了 20%，蘋果希望 LG Display 能供應更多 OLED 面板，為此，LG Display 擬重啟南韓坡州 E6-3 廠的投資計劃，以提高 OLED 產能。

報導指出，E6-3 廠將專門為蘋果生產 OLED 面板，LG Display 最早將於下個月重啟 E6-3 廠投資計畫，該廠完工後，LG Display 的 iPhone OLED 產能有望提升 50%。

LG Display 預計該廠相關投資將超過 1 兆韓元，且該公司在本季就會開始下單 E6-3 的生產設備。

E6-3 廠是 E6 廠的一個部分，LG Display 在該廠使用第 6 代基板 (1500x1850mm) 為蘋果製造 OLED 面板。E6-3 的產能將為每月 15,000 個基板，與 E6-1 廠、E6-2 廠相同。

報導指出，與 iPhone 12 的 7500 萬片訂單相比，蘋果將即將推出的 iPhone 13 的零組件訂單增加了 20%，達約 9000 萬片。

此外，E6-3 廠改用低溫多晶氧化物 (LTPO) 的薄膜電晶體 (TFT)，將能彌補製程轉換的產能損失，與低溫多晶矽 (LTPS) 的 TFT 相比，LTPO TFT 需要更多製程。

LG Display 去年開始生產 LTPO TFT，每月產能 5,000 個基板，該公司計劃在 2021 年底前於 E6 安裝 LTPO 設備，每月產能有望達 25,000 個基板。

E6-3 最早有望在 2022 年下半年開始生產。由於 E6-3 廠的設計與 E6-1 和 E6-2 幾乎一樣，因此 LG Display 可能會更早開始生產。