〈能源盤後〉庫欣庫存降至18個月低點 原油漲逾4%

週三 (21 日) 交易，原油期貨價格大漲 4% 以上，係因俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存下降至今年初以來的最低水準，提供了支撐力，抵銷了美國原油庫存週數據自 5 月中旬以來首見上升帶來的壓力。

EIA 週三公布，美國原油庫存上週 (7/16 止) 增加 210 萬桶，9 週來首見上升。EIA 表示，原油供應量在 4.397 億桶，仍較每年此時的 5 年均值少了約莫 7%。

根據標準普爾全球普氏能源資訊 (S&P Global Platts) 調查，分析師平均預期上週 (7/16 止) 美國原油供應量下降 670 萬桶。API 週二稍晚則公布上週美國原油庫存增加 80.6 萬桶。

EIA 數據也顯示，克拉荷馬州庫欣的儲油中心上週原油庫存下降 140 萬桶，至 3670 萬桶，為 2020 年 1 月以來最低水準。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「市場開始意識到整體形勢仍然非常緊繃。」

「我們確實看到進口意外激增，市場有些受挫，但看看俄克拉荷馬州庫欣的原油消耗狀況，我們正處於危險的低水準。如果我們持續以這速度消耗原油，庫欣交貨點的原油將耗盡。」

市場一直以「令人難以置信的速度消耗」庫欣儲油中心的原油庫存。庫存可能很快就會低於該地點最低的運作水準。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 3.10 美元或 4.6%，收每桶 70.30 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.88 美元或近 4.2%，收每桶 72.23 美元。

另外，EIA 報告也指出，上週汽油供應量下降 10 萬桶、蒸餾油供應量下降 130 萬桶。

根據標準普爾全球普氏能源資訊 (S&P Global Platts) 調查，分析師平均預期上週 (7/16 止) 汽油供應量下降 110 萬桶、蒸餾油供應量下降 60 萬桶。

8 月交割的汽油期貨價格大漲 4% ，收每加侖 2.22 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.7%，收每加侖 2.09 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.1%，收近每百萬 Btu 3.96 美元，為 2018 年 12 月以來最高收盤價。

原油在週一大跌 7.5% 創下今年以來最大單日跌幅後，已連續 2 日走高。

美股和其他風險資產週一也受重創，但隨後也大幅反彈，係因市場認為之前可能過度擔憂 delta 變種病毒帶來的疫情風險。

Tyche 資本顧問公司管理成員 Tariq Zahir 表示，「展望未來，幾個因素將決定原油的下一步。」

「從看漲的角度來看，我們正越來越接近颶風季節，這可能成為上漲的催化劑，因為若颶風季活躍，可能中斷或擾亂墨西哥灣地區的能源生產。」

「從看跌的角度來看，一切都與未來的需求有關，因為病毒可能嚴重影響全球石油需求。」

「我們在澳洲和亞洲已經看到問題，倘若變種病毒在各州更惡化，需求就會遭受相當大的打擊。這些因素加上 OPEC + 放寬產量限制的決議，都表明油價面臨下行風險。」