〈能源盤後〉市場風險胃口敞開 供應緊縮 原油連3漲 本週轉為走高

週四 (22 日) 交易，原油期貨價格第三日上漲，抵銷了週一的跌幅，本週轉為走高。

交易者擺脫了因 delta 新冠變種病毒散佈引起的能源需求擔憂，以及美國上週原油庫存意外增加的衝擊，原油從投資者對風險資產的興趣上升以及供應緊張中獲得支撐力而上漲。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，「原油這一週非常奇怪，週一在有『OPEC + 達成協議』這樣的好消息時，原油被拋售，接著週三在『美國上週庫存意外增加』這樣的壞消息傳出時上漲。」

他表示，OPEC + 週日宣布逐步增加產量水準的協議「對原油市場控制供應紀律是非常正面的消息，這避免了潛在的供應大戰，且維持了可按市場狀況變化而做調整的結構性。」

然而，Cieszynski 表示，近期風險現在已經轉移到需求方面，以及 delta 新冠變種病毒造成防疫封鎖限制的潛在衝擊。「雖然隨時間推移，每一輪封鎖的衝擊一直在變小，但仍不斷提醒交易者，復甦之路仍然崎嶇不平。」

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.61 美元或 2.3%，收每桶 71.91 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.56 美元或近 2.2%，收每桶 73.79 美元。

本週 WTI 原油走高，上週五屆期的最近月原油期貨價格 (8 月交割) 以 71.81 美元收盤。

週一 WTI 原油期貨價格重挫 7% 以上，而 Brent 原油則跌逾 6%，但週二兩項基準石油均回升，收在 7 月 14 日以降最高點。

Oanda 高級市場分析師 Craig Erlam 報告中表示，「油價再次走漲，WTI 原油紮實回升到 70 美元以上，且 7 月中旬的萎靡似乎已經過去了。」

「在週一拋售後，如此迅速返回 70 美元以上令人印象深刻，這說明了交易者如何看待先前的下跌，這可以更廣泛地應用於風險資產。」

週三油價上漲，EIA 當日公布上週美國原油庫存意外增加，但市場著眼於庫欣儲油中心的供應量下降而推升油價。

EIA 週三公布，美國原油庫存上週 (7/16 止) 增加 210 萬桶，9 週來首見上升。EIA 表示，原油供應量在 4.397 億桶，仍較每年此時的 5 年均值少了約莫 7%。

其他能源商品交易

8 月交割的汽油期貨價格上漲近 2.6% ，收每加侖 2.27 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.2%，收每加侖 2.13 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.1%，收近每百萬 Btu 4 美元，為 2018 年 12 月以來最高收盤價。

EIA 週四公布，上週 (7/16 止) 天然氣供應量增加 490 億立方英呎。 IHS Markit 調查的分析師預期為增加 510 億立方英呎。