外資買超集中電子股 航運股買賣不同調 買萬海、賣長榮

台股指數今 (21) 日收黑，終場下跌 69.95 點或 0.4%，外資看空台股態度依舊，今日再賣超 162.26 億元，不過今日股價走勢疲軟的航運股，外資買賣不同調，買超萬海 (2615-TW) 、慧洋 - KY(2637-TW)，賣超長榮 3.99 萬張。

三大法人今日同步賣超，除外資大賣百億元，投信與自營商也都站在賣方，投信賣超 20.18 億元，自營商賣超 22.95 億元，外資累計 4 個交易日，已狂賣台股 1067 億元的金額。

期貨市場方面，外資今日減少空單 1233 口，未平倉空單口數降至 35205 口。

今天外資買超較多個股是，群創、友達、凌陽、光罩、日月光投控、萬海、新唐、新興、億光、慧洋 - KY，外資賣超較多個股則分別是長榮、聯電、中鋼、鴻海、開發金、南亞科、中石化、中環、強茂、欣興。

投信買超較多個股是，強茂、晶豪科、新唐、同欣電、矽創、致新、開發金、鴻碩、欣興、明基材。投信賣超較多個股是，友達、群創、聯電、長榮航、中鋼、台塑、正隆、長榮、永豐金、鴻海。

自營商買超較多個股是，長榮航、鴻海、開發金、台積電、兆豐金、中信金、仁寶、台新金、廣達。自營商賣超較多的個股是，陽明、長榮、友達、緯創、新光金、群創、彩晶、大成鋼。華通、中石化。

證券分析師黃漢成指出，外資已連續在台股賣超逾 1000 億元，原主流航運股今天走勢偏弱勢、電子權重股短期也難接棒，在台股已跌破月線同時，只有中小型股登場表演，無益大盤反攻。