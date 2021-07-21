〈台股盤前〉主流易位中 大盤月線遭摜破後指數難有表現

全球疫情在變種病毒擴大傳播的陰影下，台股昨日大跌 260.51 點，收在 17528.74 點，大盤除呈現出點位已跌破月線，外資連日的在現貨市場賣超持股之外，期貨市場空單口數也明顯增加。市場專家認為，近期台股即使收復月線，仍處弱勢格局，現階段投資人仍以多保留現金爲宜。

在今晨收盤的美股出現反彈收紅走勢，但是證券分析師黃漢成則指出，美國股市的反彈收紅，可能略增台股投資人持股信心，相對的，在目前大盤中的航運股偏弱、電子權重股短期難以接棒，只有中小型個股上場表演無益於大盤反攻，現階段投資人仍以逢反彈減碼、多保留現金的操作策略爲主。

今晨收盤的美股數據上，道瓊指數上漲 549.95 點，或 1.62 %，收 34,511.99 點。標普 500 指數上漲 64.57 點，或 1.52%，收 4,323.06 點。那斯達克指數上漲 223.9 點，或 1.57%，收 14,498.9 點。費城半導體指數上漲 43.4 點，或 1.38%，收 3,191.0 點。

美科技類股蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.60%；臉書 (FB-US) 上漲 1.40%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.31%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.66%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.83%。道瓊成分股多回暖勁揚。波音 (BA-US) 上漲 4.91%；Honeywell (HON-US) 上漲 4.08%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.72%；高盛 (GS-US) 上漲 2.83%；默克 (MRK-US) 下跌 1.12%。

費半成分股漲多跌少。AMD (AMD-US) 上漲 0.61%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.60%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.10%；美光 (MU-US) 上漲 1.09%；高通 (QCOM-US) 漲 0.55%；NVIDIA (NVDA-US) 跌 0.89%。

台股 ADR 以日月光漲幅最佳。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.91%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.89%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.86%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.32%。

在台股的重要訊息上，航運股長榮 (2603-TW) 今天結束處置並恢復正常交易。蘋果概念股匯鑽科 (8431-TW) 今天召開法人說明會。東友 (5438-TW)、菱光 (8032-TW) 今天因有重大事項待宣布，暫停交易。