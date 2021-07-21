操盤手看台股：航運的黃金右腳？電子的比價效應？

繼先前台積電在法說會上的展望看法不如預期，股價跌破六百元大關，引動權值電子走弱後；近日由於傳染力較強的 Delta 變種病毒持續在全球肆虐，多國確診病例持續攀升，全球經濟復甦前景出現隱憂，台股跌勢持續。

先前提及大盤若要站穩萬八，權值電子股及人氣航運股不能有一方出現大幅度的拉回，這次指數回檔由權值電子及人氣航運同時下挫所致，不僅跌破月線，更將 7/9 日低點摜破，整理期拉長已在所難免。

短線上，由於週 K 線已有日落線 (低破低，高不過高，定義參閱前文) 的疑慮，下半週的台股能否拉出下影線很關鍵。若能拉出下影線代表多方表態抵抗，短期內行情還有往萬八挑戰機會；若否則代表多方退守，這裡要進行較大規模的區間整理，向下測試 6/23 日的紅 K 棒。

對於一個操盤手而言，一直提及觀盤重點不在於消息面的利多或是利空，而是股價對於該消息面的後續表現，究竟是利多上漲？利多不漲？利空下跌？利空不跌？本週被市場視為超級航運週，原因在於貨櫃三雄相繼有法說會與股東會要召開，會中釋出對於航運業與該企業本身的展望。

只是即便陽明、萬海分別在法說會及股東會釋出正面看法，認為海運市況依舊供不應求，對於下半年營運展望相當樂觀，但是股價不領情，這其實不令人意外。先前提過目前貨櫃三雄的長榮、陽明、萬海週級別日出訊號未見，日級別的日出訊號只能視為初步止穩，能夠站上月均線才有進一步上攻可能；結果這次貨櫃三雄的股價處及月線後，一如預期拉回打第二隻腳。短線上，先觀察二次低點的相對位置，右腳 (二次低點) 必須高於左腳 (一次低點) 才算相對強勢，後續才有挑戰前高的實力。

隨著台積電法說後確認了成熟製程需求熱絡，IC 設計進一步受到市場矚目。第 2 季鎖定至今的 MCU(微控制器)，今年 7 月起已有多家業者報價上調 10%~15%，看好的新唐、笙泉持續上攻，操作以上升趨勢線來觀察。回顧今年的 IC 設計股，經歷了今年 3 月一波大漲後，今年 4~5 月普遍進入中期整理，直到 6 月由看好的 MCU 族群走強；而 7 月至今，創高家數正持續增加，後續可觀察 IC 設計的比價效應。

先前提到的高速傳輸產業，隨著需求增溫，相關高速傳輸及 USB 控制晶片業者如創惟、威鋒、安國、旺玖等近日持續走強。至於電源管理 IC 的通嘉、致新、類比科等在漲價效應及產品需求暢旺下，股價也轉強表態。

這次台積電調度產能支援車用晶片，車用晶片相關的凌陽、普誠等，後續營運看俏，當中的凌陽主攻車用與多媒體 IC，與台積電關係佳，取得較多產能，也加入鴻海 MIH 聯盟，近日不僅本業升溫，旗下轉投資的凌陽創新也要掛牌，值得留意，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。(本專欄為週一、三、五刊出。)

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