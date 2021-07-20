航運股翻船、權值股倒地 台股重挫260點摜破月線 收17528點

Delta 變種病毒威脅升溫，美股周一崩跌，拖累台股今 (20) 日開低走低，摜破月線支撐，盤中一度重挫近 300 點，最低跌至 17500 點，航運股齊跳水，權值股倒成一片，但生技及中小型股仍表現活潑，終場指數大跌 260.51 點或 1.46%，收在 17528.74 點，成交值 4686.74 億元。

權王台積電今天開盤後，一度跌落至 579 元，隨後翻紅在平盤附近整理，終場收小黑 581 元，表現相對有撐，聯發科、日月光投控力守平盤之上，聯電小跌作收；鴻海、大立光、瑞昱等下跌超過 1%，聯詠、國巨等賣壓沉重。

金融股終止漲勢，國泰金股價重摔逾 3%，富邦金跌近 2%，中信金、永豐金等跌勢也都相當重。台塑四寶全面收黑，其中，南亞、台化均大跌 2%。面板雙虎持續遭調節，友達重挫近 4%，面臨 20 元關卡保衛戰，群創同步跌逾 3%。

儘管下半年海運市況仍供不應求，陽明、萬海法說會及股東會均釋出樂觀展望，但航運族群今日遭空方狙擊，陽明摜破現增價，重挫逾 9%，收 170.5 元，長榮、萬海同樣崩跌近 9%，散裝航運股新興、中航、台航、慧洋 - KY、裕民等也賣壓沉重，不過，四維航終場逆勢上漲逾 2%。

高端疫苗 COVID-19 疫苗緊急使用授權 (EUA) 申請案過關，衛福部核准專案製造，激勵股價跳空漲停，達 280.5 元，盤中逾 2 萬張委買高掛，聯亞藥同步大漲超過 30%。其他生技股連帶獲買盤青睞，包括基亞、台康生、台耀、國光生、亞諾法、雃博等多檔都亮燈漲停，買氣強強滾。