中資掐住台灣半導體物流命脈 產業機密恐有外流風險

《財訊》與台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會合作，針對科學城重大股權交易，盤點出五大爭議，示警台灣產業機密的外流風險與國安危機，並指出，誰能掌握科學城物流公司，誰就能掌握台灣半導體和光電產業命脈。

根據《財訊》報導，科學城物流公司當年成立目的是為了協助台灣高科技產業發展，才以公股過半的形式經營，也因為獨占園區內的倉儲用地，掌握了台灣最重要科技產業如半導體與光電業的備品、用料等進出機密資訊；在「數據為王」的新時代裡，這恐怕是比資本額大小更重要的經營價值。

然而，這家掌握台灣高科技資訊命脈的小公司，2017 年起展開一場離奇的股權變動之旅。先是原始股東華航 (2610-TW) 決定出清持股，繼而有優先承購權的台糖放棄承購，讓新竹物流取得過半股權。2019 年，新竹物流再連同自己手上的持股全數賣給嘉里大榮 (2608-TW)。今年，嘉里大榮的香港母公司嘉里物流聯網，又把 51% 股權賣給中國最具規模的物流業順豐控股。

雖然嘉里物流聯網火速將台灣嘉里大榮的股權，轉移到嘉里控股新成立的控股公司下，但嘉里控股與順豐控股簽有共同合作意向書，仍引發中資介入台灣科技物流的疑慮。短短四年內，科學城物流的股權被層層轉賣，身分也從泛公股、民營企業、港資再到中資，這只是隨機的商業交易巧合，還是一場精心安排多年的布局？

《財訊》與台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會合作，針對科學城重大股權交易，盤點出多項爭議。包括：民營化過程中，相關國營事業為何不作為？新竹物流將股權轉賣給嘉里大榮後，從華航董事長下台的何煖軒也恰巧進入仰德集團。此外，科學城物流變身為民營事業後，為何仍享有科學園區的特權優惠？

《財訊》報導指出，當數據資料已成為重要機密，港資與過去也恐已大不相同的非常時刻，投審會面對嘉里大榮上層股東結構改變，卻認為「不需要重審」。不管是相關部會的監管、公股法人的立場、上市櫃公司資訊揭露等，在該案上都消極以對，反觀中國近期積極因應美國壓力，對國內重要數據嚴加監理。彼進我退，值得台灣政府深思。