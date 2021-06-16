美國FTC主席 由反科技壟斷學者麗娜汗出任

拜登政府周二 (15 日) 任命主張分拆科技巨頭的學者麗娜汗 (Lina Khan)，擔任美國聯邦貿易委員會 (FTC) 的主席，凸顯美國反壟斷決心。

美國參議院周二 (15 日) 稍早以 69 票對 28 票，通過麗娜汗在 FTC 的席次，數小時後再獲任命為 FTC 主席，她將接替目前擔任代理主席的 Rebecca Kelly Slaughter，後者已擔任 FTC 委員三年，原本被視為 FTC 主席熱門人選。

此人事案凸顯麗娜汗在反壟斷執法領域的快速崛起。麗娜汗今年 32 歲，幾年前取得耶魯大學法學博士學位後，成為哥倫比亞大學法學院教授。

FTC 是美國兩大競爭主管機關之一 (另一個是美國司法部的反托辣斯部門)，共有五名委員。任命麗娜汗後，民主黨在 FTC 掌握三席的優勢。另外兩人為 Rohit Chopra 及原本主席呼聲高的 Slaughter，兩人和麗娜汗一樣，長期追求更積極的反托辣斯政策。

麗娜汗在宣示就職聲明中說：「被拜登總統遴選出來並帶領 FTC，是至高無上的榮譽。我期待能和同事們攜手合作，保護公眾不受企業濫權傷害。 」

麗娜汗長期對科技巨頭直言不諱，最為人所知的是 2017 年在耶魯大學攻讀期間的研究論文，該痛批亞馬遜的 Amazon.com 壟斷，主張美國反壟斷執法需要改善。

她也是去年 10 月眾議院反壟斷小組幕僚抨擊科技巨頭的報告作者之一，該報告主張亞馬遜、蘋果、臉書和 Google 把持了巨大且持久的市場權力，打壓創新、限縮消費者選擇，並且削弱民主。

反壟斷政策逐漸躋身主流，眾議院上周提出五項法案，將對科技公司營運設置新規定，可能迫使業者分拆部分業務。

除了麗娜汗，拜登團隊今年 3 月也任命反科技巨頭壟斷的台裔法學學者吳修銘加入國家經濟委員會 (NEC)。