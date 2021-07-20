ADB下修亞洲開發中國家GDP預測 台灣今年大幅上修為5.6%

亞洲開發銀行 (ADB) 週二 (20 日) 公布最新展望報告，亞洲開發中國家今年國內生產毛額 (GDP) 成長率預測下修至 7.2%，明年 GDP 成長率預測上修到 5.4%，反映變種病毒株在印度及東南亞國家擴散，拖累經濟復甦。

台灣方面，ADB 預測今年 GDP 成長率為 5.6%，從上回 (2021 年 4 月) 預測的 4.6% 上修，2022 年預測成長 3%，符合先前預測。

東南亞國家今年 GDP 年成長率預測下修至 4%，較上回預測下修 0.4 個百分點。由於新冠肺炎的新增確診人數激增，印尼、馬來西亞、泰國、越南的 GDP 成長率預測都下修。

中國是亞洲開發中國家的最大經濟體，ADB 預測該國今年成長率為 8.1%、2022 年成長 5.5%，皆與上回預測相同。

亞洲開發中國家明年 GDP 成長率上修至 5.4%，上回預測為 5.3%。這與新冠疫苗接種進展等有關，預料經濟發展將走向復甦。

ADB 的首席經濟學家澤田康幸表示：「除了防疫作為及疫苗接種之外，階段性且戰略性的推動貿易、製造業、觀光業等經濟活動，也相當重要。」

亞洲開發中國家是指亞太地區的 46 個國家及地域，其中包含台灣、中國、印度及東南亞各國等。