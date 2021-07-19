台股上周居外資吸金王、今持續變臉 電子旺季先看兩大族群

由於中國人民銀行宣布自 15 日全面降準，增加市場流動性，提高對實體經濟支持力道，提振新興亞股表現。台股成為上週吸金王，不僅終結連 4 周贖回紀錄，上週外資淨流入資金 17.8 億美元 (折合新台幣近 500 億元)，創近 26 周以來最高。不過，外資操作台股，已經連二賣，投信法人表示，隨著電子旺季到來，台股後市先看高價股、半導體兩大族群。

睽違 4 周後，新興亞股再度迎來外資淨流入，外資上週加碼最多的前三市場為台股、南韓、印尼，金額各為 17.8 億美元（以下貨幣單位皆為美元）、2.2 億、1.3 億；新興亞股受惠中概股回彈，周線大多上揚，唯越南、菲律賓各別回檔 3.6%、2.1%。

中信小資高價 30 ETF () 經理人張逸敏表示，台股多數高價股集中於電子產業，隨著電子傳統旺季到來、蘋果新機拉貨潮啟動等，題材面具利多，若未來電子類股成交比重可穩定在 4 成，甚至 5 成以上水準，將有利指數進一步揚升，則高價股後市看俏。

中信關鍵半導體 ETF 經理人 () 張圭慧表示，根據 Gartner 預估，由於晶片短缺，加上價格上漲，全球半導體市場規模於接下來兩年可望以雙位數速度成長。雖然目前市場半導體應用仍是以資訊運算、無線通訊為主，但車用半導體的成長速度明顯增快，今年成長幅度最高可達 28.9%，為下半年半導體產業值得期待的亮點。

其他新興市場部分，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越股近期因疫情升溫，股市回檔修正。越南多家銀行因應疫情發展，已下調貸款利率助企業度過難關，加上目前越南主要基準利率 (再融資利率) 仍處於歷史低點，資金環境寬鬆，有望緩解疫情對實體經濟的影響。

張晨瑋指出，越股短線上需時間消化疫情干擾，此外今年上半年表現亮眼，也易加重短線市場波幅，惟越股本益比已回落至 15 倍左右，具長期投資吸引力。