【日盛投顧】台股量縮壓回

◆盤勢分析

1. 受到上周美股重挫影響，周一台股跳空低開，早盤指數一度回測 17700 點大關，但隨即量縮回穩，收盤指數跌勢收斂，最終收在 17,895.25 點，下跌 106.00 點，跌幅 0.59%。

2.OTC 指數開平走高，鋼鐵、化工與光電族群漲幅最大，收盤上漲 0.96 點，收在 221.96 點，表現優於加權指數。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股開低震盪，失守 5 日均線。

(2) 量能：成交量 4,718.21 億元，後續仍以價量同步為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標轉為死亡交叉、MACD 柱狀零軸之下走低。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 452.86 億元；外資 - 424.05 億元、投信 - 13.61 億元、自營商 - 15.21 億元。

IC 設計、太陽能、鋼鐵個股表現

1. 半導體族群：代工大廠 2330 台積電與 2303 聯電表現不佳，拖累大盤表現。矽晶圓、磊晶的 6182 合晶、3016 嘉晶則逆勢走揚。

2.IC 設計：6104 創惟公布單月賺 0.45 元，股價再創波段新高；下半年 MCU 吃緊難解，4952 凌通、6202 盛群股價表現佳。下半年即將進入旺季的 5471 松翰、8261 富鼎強攻漲停。

3. 太陽能：有反映漲價，太陽能族群 2406 國碩、3686 達能、4943 太極、3576 聯合再生、6244 茂迪及 6443 元晶股價全面紅通通。

4. 鋼鐵：整理多日，小型鋼廠轉強，2030 彰源、2010 春源、2020 美亞、2022 聚亨、2032 新鋼早盤震盪走高。

5. 操作建議：近期加權指數高檔震盪，類股輪動快速，短線恐怕陷入高檔整理震盪，但偏多格局未變，建議月線 (約 17600 點) 未跌破前，仍偏多操作為宜。短線部分個股漲多震盪加劇、建議慎防追高風險，選股方向除了原物料外，即將進入旺季的電子族群可逢低布局，資金多面向投放，切勿過度集中特定類股。