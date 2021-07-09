遠傳攜愛立信建全台首座雙模5G網路實驗室 加速應用商轉

遠傳 (4904-TW) 今 (9) 日宣布，攜手愛立信成立全台首座雙模全 5G 核心網路實驗室，建置 5G 獨立組網 (SA) 測試平台，並展開相關技術與應用場景測試，藉此加速 5G 殺手級應用商轉。

遠傳表示，該實驗室支援 5G 獨立組網與非獨立組網雙模核心網路，除了開放測試平台，作為展示應用案例的創新場域外，加速 5G 應用商轉，並持續精進網路性能與用戶體驗，帶動台灣產業創新升級。

遠傳指出，5G 獨立組網架構是目前全球網路發展核心重點，與愛立信整合雙方資源，從四大面向著手，包括應用測試、網路智慧自動化、前瞻技術演進和生態系串連等，可因應新技術、複雜的應用場景等網路部署需求。

遠傳與愛立信除共同發展 5G 網路切片 (Network Slicing)、邊緣運算 (Edge Computing)、企業專網與無線固網接入 (FWA) 等新世代網路核心技術外，更運用 AI 技術最佳化整合軟硬體，提升網路資源調度的彈性與靈活度。

遠傳總經理井琪表示，公司長期深耕 5G 各項創新技術、應用與網路研發，此次攜手愛立信成立全台第一座雙模全 5G 核心網路實驗室，打造 5G 獨立組網測試平台，展現合作動能，未來將推動 5G 產業鏈，展公網、企業專網等客製化網路架構。

台灣愛立信總經理藍尚立指出，愛立信與遠傳憑藉多年合作經驗及 5G 技術，隨著 5G 獨立組網持續在全球發展，雲端創新網路架構將帶動 5G 邁向新的階段。