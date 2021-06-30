台灣5G開台滿周年 總用戶達276萬戶、普及率破1成

台灣 5G 開台滿周年，國家通訊傳播委員會 (NCC) 今 (30) 日公布最新數據，截至 5 月底止，全台 5G 總用戶數 276.29 萬戶，普及率 11.8%。市場推測，隨著 5G 基礎建設逐步到位、5G 新機陸續上市，下半年 5G 用戶數規模有望再擴大。

電信三雄 5G 開台本周滿一年，NCC 指出，五家電信商合計 5G 用戶數 276.29 萬戶、普及率突破 1 成，不過 4G 開台滿周年時，用戶數一舉超越 600 萬戶、達 648.59 萬戶，普及率 27.6%，5G 用戶成長力道與普及率，明顯仍落後 4G 時期。

不過電信商仍持續看好 5G 用戶數將持續攀升，中華電 (2412-TW) 預期，在 5G 建設不斷加速加量，原定年底 1 萬座基地台目標，有望提前達陣，網路使用提升下，年底 5G 用戶將從目前的百萬戶，擴大至 200 萬戶。

台灣大 (3045-TW) 也公布周年成績單，包括 5G 用戶已突破 80 萬戶、滲透率達 14%，並已建置 6000 座 3.5GHz 高速基站，涵蓋 9 成行政區，預期 5G 用戶數每月以超過 1% 滲透率速度增加，以 720 萬戶來計算，第 3 季有機會達百萬戶。

遠傳 (4904-TW) 開台不到一年的時間，5G 用戶滲透率已達 1 成，成長速度超乎預期，看好今年 8 月 5G 用戶達百萬戶規模，年底滲透率上看 30%，約 160 萬戶。