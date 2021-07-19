6月仍收夏月電價 台電：下期電費帳單將抵扣差額

配合行政院紓困 4.0 精進方案，台電 6 月針對住宅用戶不實施夏月電價，但部分民眾反映 6 月帳單仍依夏月電價收費，對此，台電今 (19) 日回應，因部分電費帳單在精進方案前即完成結算、寄出作業導致，也將針對受影響用戶，在下期帳單進行差額抵扣。

台電表示，政院紓困 4.0 精進方案在 6 月 24 日公布後，已立即展開收費調整作業，但因部分電費帳單已完成寄送作業，導致在計費程式調整完成前，部分用戶當期帳單仍出現夏月電價，對於作業未及，深表歉意。

台電指出，針對 6 月仍依夏月電價計收的住宅用戶，將重新計算當期電費，差額部分也在下期電費帳單中一併抵扣，下期電費帳單也將列示「貴戶本期帳單 110 年 6 月用電依非夏月電價計算」及「前期帳單之 6 月電價價差於『補收 (退) 金額 (含停電扣減)』退還」等說明。

台電解釋，全台住宅用戶逾千萬戶，目前採取隔月抄表收費制度，並依適用電價進行核算，整體流程牽涉多項細節，而配合政院精進方案調整收費作業，包括修正計費程式，重新計算用戶電費等，預計本月陸續完成。

根據台電預估，6 月取消夏月電費將吸收約 61 億元電費，評估將分別有 1000 萬戶住宅用戶，75 萬戶服務業、農業用戶受惠。