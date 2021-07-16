動漫迷久等了《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》正式登陸LiTV

《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》票房成績制霸全球，經典台詞「大哥沒有輸」更瘋傳於各大社群，該片充斥著經費燃燒的視覺感，被漫迷稱為「經費之呼吸」，這部讓動漫迷翹首以盼的電影，17 日將在 LiTV 立視線上影視正式開播，鬼滅粉可以再次感受令人血脈賁張的戰鬥畫面。

《鬼滅之刃》熱潮在世界延燒，動漫也成為闔家觀賞的新選擇，LiTV 立視線上影視的動漫專區，也有諸多經典之作值得觀賞，從爸爸到小孩都愛看的經典動漫，LiTV 全看的到，像是冒險系列《 JOJO 的奇幻冒險中》故事描述英國貴族喬斯達家族 (JoJo) 與吸血鬼迪奧 (DIO) 及其後繼者間長達百年以上的對決。《JOJO 的奇幻冒險》共有四部，全都在 LiTV 可以觀賞。

至於觀眾期待的第五部《石之海》也已確定要製作動畫，相信很快就可以直接在 LiTV 觀賞奇幻大師荒木飛呂彥的大作。《達伊的大冒險》是建立在知名遊戲《勇者鬥惡龍系列》之世界觀上的漫畫作品，《勇者鬥惡龍》作為經典遊戲，其高識別度讓他成為闔家觀賞的有趣動漫，並在多代人之間都能收穫共鳴，共享其樂。

還有《隊長小翼》這部從 1981 年開始連載，到目前為止都還沒結束的長青漫畫，是不管幾個世代之間都可以共同觀賞，並一起愛上的熱血足球故事。

《烘焙王》天生具備太陽之手的少年東和馬，為了創造出只屬於日本，比「飯」更好吃的的麵包 (Japon)，踏進了知名麵包店潘塔西亞，並協助其對抗對手桑比耶魯，以及大魔王霧崎雄一。烘焙王確實是讓大人小孩都能享受其中的經典動漫，在有趣的劇情發展之餘，甚至還能學習到關於麵包的製作知識，非常值得一看。以及《妙手小廚師》這部 1987 年就推出的動漫，就算到現在依然具備強大的故事張力，就像中華小當家一樣，是萬年長紅的料理故事。

說到經典動畫，很難不想到日本圓谷株式會社製作的特攝電視影集《超人力霸王》宇宙超人和怪獸搏鬥的畫面，成為了擄獲日本好幾代人的超級經典大作，自 1966 年起就擁有一票忠實粉絲，時至今日還在繼續製作新的系列，也有很多人依然為了超人力霸王而瘋狂，是值得爸爸和小孩一起分享的長青巨作。

LiTV 表示，即日起推出「隨選影片餐」限時 5 折優惠活動，年繳 888(原價 1800)，每月只要 74 元，即可透過網路無限觀看超過 5 萬小時的電影、動漫、戲劇與綜藝等豐富內容，包含 7/17 即將上架的《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》。這些精彩的內容皆可透過電腦、手機、平板、電視跨載具觀看。