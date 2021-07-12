原油期權市場看多情緒猛烈 近期引發油價震盪不斷

避險基金和投機者持續推高原油期權市場的看漲押注，近來引發油價震盪。

美國商品期貨交易委員會 (Commodity Futures Trading Commission,CFTC) 數據顯示，6 月 15 日當周，美國原油看漲與看跌期權的比率飆升至 23 比 1，為 2018 年夏季以來最高水平，也是 5 周前的近 3 倍。

市場樂觀情緒使原油成為華爾街最熱門的交易之一。本月稍早，西德州中質原油 (WTI) 曾短暫升破每桶 75 美元，創下 2018 年底以來最高收盤水平。

不過，大量湧入期權市場也引發投資人對於油價漲勢過於猛烈，導致通膨前景不明朗以及 Fed 升息的擔憂，進而引發市場震盪。

WTI 原油在 7 月 6 日曾短暫觸及 6 年多高點，並在同日下跌超過 2%，且波動持續，投資人認為油價在交易時段出現劇烈震盪的原因之一在於看漲期權，在眾多分析師預計油價進一步上漲之際，就連一點點壞消息都可能促使交易員清空部分持倉。

然而，既使 OPEC + 尚未就產量政策達成協議，隨著美國在內等已開發經濟體的疫苗接種率大幅提升，近期市場對於原油市場前景仍抱持樂觀態度，部分交易員甚至押注油價可望在明年底站上百元大關。

道瓊斯 (Dow Jones) 數據顯示，SPDR 能源指數基金 (代碼 XLE) 在 6 月 22 日的單日資金流入量創下 5 年多來最高。

此外，由於持有現金和公債的報酬率較低，部分投資人轉向選擇購買殖利率更高的能源債券。彭博巴克萊 (Bloomberg Barclays) 數據顯示，投資人持有能源公司投機債所要求的利差，近期觸及 3 年半來最低水平。