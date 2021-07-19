◆盤勢分析

1. 上週五 (16 日) 美國對香港發出商業警示、Delta 變種病毒肆虐、通膨擔憂加劇，多項利空消息發酵，能源、金融和晶片股持續走弱，美股四大指數全數收黑，跌幅介 - 0.75％~-2.25%。其中，尖牙股表現不佳、半導體多半下跌，台積電、日月光、聯電等 ADR 則全數收黑。

2.2330 台積電法說不如市場預期，週四晚上 ADR 一度大跌超過 5%，拖累台股上周五早盤跳空低開，盤中最低 17,779.61 點，但人氣股航運族群適時轉強支撐盤勢，指數隨即跌勢逐漸收斂，最終收在 17,895.25 點，下跌 138.94 點，跌幅 0.77%。

3.OTC 指數開低走高，中小型電子衝鋒，指數由黑翻紅，收盤上漲 0.16 點，收在 221 點，表現優於加權指數。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：上周五台股開低走高，收紅 K 線，雖失萬八大關，但仍守 5 日均線之上。

(2) 量能：成交量 5,773.49 億元，後續仍以價量同步為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標多方開口收斂、MACD 柱狀翻至零軸之下震盪。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 268.72 億元；外資 - 225.44 億元、投信 - 2.55 億元、自營商 - 40.73 億元。

5. 半導體代工：2330 台積電說法不如法人預期，ADR 與現貨重挫，拖累大盤表現，同族群 2303 聯電、5347 世界先進收盤跌都超過 2%。

6.IC 設計：6104 創惟公布單月賺 0.45 元，股價再創波段新高；此外，下半年 MCU 吃緊難解，6202 盛群、4919 新唐等股價表現佳。

7.CCL：銅箔基板（CCL）作為 PCB 關鍵原料，下半年進入旺季，外資調高三雄 2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿評等，週五皆全日保持紅盤。

8. 航運：航運股延續周四強勢，加上市場期待即將開始的法說與股東會有望釋出利多訊息，2603 長榮無畏警示一路破風急駛，收盤僅差一檔漲停，2609 陽明、2615 萬海緊跟其後收盤逆勢上揚。

9. 操作建議：近期加權指數高檔震盪，類股輪動快速，短線恐怕陷入高檔整理震盪，但偏多格局未變，建議月線 (約 17600 點) 未跌破前，仍偏多操作為宜。短線部分個股漲多震盪加劇、建議慎防追高風險，選股方向除了原物料外，即將進入旺季的電子族群可逢低布局，資金多面向投放，切勿過度集中特定類股。本周觀盤重點: 1. 貨櫃三雄的法說會、股東會 - 2609 陽明(7/19 線上法說)、2615 萬海(7/20 股東會)、2603 長榮(7/21 股東會)；2. 台積電法說雖然是況不如預期，但中長線仍樂觀，靜待好買點；3. 美股近日進入財報周，目前市場預期樂觀。

10. 雙引擎發威 金像電營運續衝：2368 金像電 6 月營收 20.3 億元、年增 4.29％，累計上半年營收達 121.6 億元、年增 6.84％，創歷年同期新高。受惠遠距需求持續提供動能與旺季到來；其中，筆電、伺服器、網通需求都很看好，筆電受惠遠距商機延續及客戶推新產品，伺服器受益於新平台逐季放量，高階交換器需求也如預期逐季升溫中，整體來看，除需要緊盯料況，預期下半年仍是傳統電子旺季氛圍。

11. 新案助攻 智原下半年逐季旺：IC 設計服務廠 3035 智原受惠於委託設計接案（NRE）及特殊應用晶片（ASIC）出貨同步回溫，第二季合併營收 16.88 億元優於預期，下半年在人工智慧物聯網（AIoT）及工控等相關 NRE 接案強勁，以及 40 奈米 ASIC 及微控制器（MCU）擴大量產規模等情況下，下半年營運將逐季走高。同時，智原宣布完成成功遞交 5G 毫米波（mmWave）ASIC 專案。

12. 記憶體廠下半年報價續漲 旺季更旺：市調機構集邦科技認為，儘管記憶卡、隨身碟等產品因印度疫情嚴峻導致需求較弱，但受惠於傳統消費旺季及資料中心加強採購力道，主要應用端需求表現強勁，使整體供貨充足率（sufficiency ratio）進一步下降。隨著各供應商在連續數季備貨需求之下，目前庫存維持穩健，但供給端 NAND Flash 控制器供應缺口仍在，預期本季 NAND Flash 整體合約價將較第 2 季再漲 5% 至 10%。相關公司 8299 群聯、3260 威剛、2408 南亞科仍可偏多操作。

