Fed轉鷹帶動買盤 華爾街：美元在夏末到來前會更強

美元近期持續升值，專家認為，由於市場不安情緒升高，對美元需求可能增加，加上做多美元押注的部位增加，顯示美元漲勢有望延續。

彭博美元指數最近回升，快回到 3 月寫下的今年高點。美元 6 月累計升值 2.3%，是去年 3 月疫情爆發以來最強單月漲幅，而且跑贏英鎊和歐元，以及日圓、瑞士法郎等傳統避險貨幣。

美元近期大幅回升，主要和聯邦公開市場委員會 (FOMC)6 月決策會議有關。當天發布的利率預測點陣圖顯示，隨著美國經濟復甦升溫，Fed 官員升息時間點提前，最快 2022 年可能升息，Fed 主席鮑爾在當天記者會中更透露，Fed 將開始討論縮減購債。

這些鷹派訊息，使美元指數在 6 月 16 日到 18 日短短三天跳漲 1%。

Caxton FX 資深市場分析師 Michael Brown 說，「美元看起來還有進一步升值的空間」，市場的不安情緒可能使美元的需求增加。

把時間再拉長一點來看，美元從 6 月 1 日迄今共升值 2.5%，這和去年金融市場崩盤迄今，美元每個月平均貶值 0.3% 的情況形成鮮明對比。6 月決策會議後 Fed 官員的密集發言，助長了美元升勢。

數據顯示，投資人正在提高做多美元的部位，代表美元上升動能有支撐。

美元淨多頭部位 (上圖，花旗外匯痛苦指數) 和彭博美元現貨指數 (下圖)。來源: Bloomberg

未來美元的走勢，就看 Fed 的一言一行。Vanda Research 資深策略師 Viraj Patel 說：「在 Fed 宣布縮減刺激之前，美元空頭平倉仍有可能直接變成做多美元。我們認為這是個『買在謠言時，賣在消息出』的機會，美元可能在 Fed 真正減碼過後被拋售。」

Caxton 的 Brown 說，美元升值反映投資人預期美國貨幣政策前景趨於鷹派的重新定價，這帶來空頭回補買盤，並非避險需求，然而，如果市場不安情緒仍未消失，避險需求將讓美元保持升值。

從 G10 外匯市場表現來看，美元上升動能的另一個支柱的確可能來自避險行為。

美元 (黑)、日圓 (紅) 和瑞士法郎 (藍) 今年來走勢。來源: Bloomberg

美元、日圓和瑞郎 7 月以來的升幅領先 G10 其他貨幣，由於 Delta 病毒導致全球多處疫情反彈，美元接下來到夏末這段期間可能進一步攀高。

Vanda 的 Patel 說：「在 8 月底傑克森洞的全球央行年會、或是 9 月 Fed 決策會議登場之前，Fed 政策轉鷹帶來的買盤仍存在。我們認為，美元將是投資人最先想到的避風港。」

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