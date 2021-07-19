股市、原油疲軟波動 日圓、美元走高 本周關注ECB理事會與歐美PMI

美國 CPI 雖超市場預測，但鮑爾主席發言依然維持鴿派

上週的美國消費者物價指數（CPI）因超出市場預測，受此影響美國利率上漲，美元多頭勢力加強，但是，隨後鮑爾主席在國會作證時的發言依然維持鴿派，美國利率也隨著下跌，美元被拋。

【美國消費者物價指數（年率）的變化】

隨後因歐美市場的股市和原油下跌，市場避險情緒加強，美國利率下跌，外匯市場中資源國家貨幣下跌，日圓、美元走強。

【美元指數、S&P500、美國公債殖利率（10 年、2 年）、黃金的變化】

由上至下，美元指數、S&P500、美國公債 10 年殖利率、美國公債 2 年殖利率、黃金的變化。

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

在週末雖然出現了一些反彈，但是以長期殖利率為中心在緩慢下跌。

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近 5 週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】

以長期殖利率為中心持續下跌。

【美國公債殖利率曲線圖的變化（3D 圖）】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

關注 ECB 理事会以及歐美的 PMI 等指標

這週在歐洲將會舉行 ECB 理事會。

這次的 ECB 理事會因為近期重新審查了物價目標等，預測將會改變其前瞻性指引，在外匯市場中也許會以歐元為中心出現過激反應。

另外，歐元區、英國、美國等都將發佈 PMI 初值，這時預測經濟的領先指標，將會成為市場焦點。除此之外，美國還將發佈每週的初請失業金人數以及住宅相關的經濟指標。但是，由於在下週將會舉行 FOMC 會議，市場觀望情緒加強，所以各商品有可能依舊維持沒有方向感的走勢。

另外，也需要關注上週疲軟的股市與原油走勢，以及關於新冠肺炎的最新報道。

主要貨幣的強弱

從上週外匯市場的主要貨幣強弱來看，日圓、美元走強，而澳元、加元等資源國家貨幣因避險走弱。 紐元因 RBNZ 發佈停止寬鬆政策，所以堅挺上漲。而加拿大銀行雖然也發佈了收縮寬鬆政策，但是因事前已預測到，所以影響不大。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

從近 30 天的主要貨幣的強弱圖來看，在前一週強弱狀態還沒有很清楚，但是在上週除了紐元大幅上漲以外，日圓、瑞郎、美元也都上漲，而澳元、加元下跌。

【近 30 天主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

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近 30 天國際指數強度比較圖

美國市場

美國股指 CFD 中 US2000 與上週一樣，持續走弱，一直在高價區域波動的 US500、US30、US100 也受到阻力。

歐洲市場

歐洲的股指 CFD 也是整體疲軟。一直比較堅挺的 NL25 在週末也出現了下調。

亞洲・大洋洲市場

上週的亞洲、大洋洲的股指 CFD 雖然大部分都是橫向波動，但是在週末與歐美的股指一樣開始走弱。

主要金融產品的相關性分析

上週因日圓走強，USD/JPY 與其他美元直盤之間的相關性較低，而其他主要貨幣兌美元的貨幣對之間的相關性都較高。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

上週的市場因日圓走強，所以美元 / 日圓與日圓交叉盤之間的相關性較高。不過，因紐元也走強，美元 / 日圓、日圓交叉盤與 NZD/JPY 的相關性較低。

【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】

從上週的主要貨幣和美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）的相關性中來看，US500 與 AUD/USD、AUD/JPY 出現了很高的相關性，可以看出股市與澳元的走勢相似。另外，EUR/JPY 與 GBP/JPY 的相關性也較高。

【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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