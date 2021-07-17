有品牌有技術 何春盛要打造大不同的大同

大同 (2371-TW) 總經理何春盛表示，大同是個有技術、有品牌的好公司，從家電到重電、綠電等，在市場都有一席之地，除了要擦亮百年招牌外，也持續推動資產活化，雖然都需要一些時間，但不久的將來，會讓大家看到大不同的大同。

回顧走馬上任接下總座近 1 個月的心境，何春盛表示，上班的心情是相當愉快，因為公司同仁們都可愛也很認真用心，因此更希望能把大同百年招牌擦亮，受到社會及市場的肯定。

何春盛表示，過去大同非常風光，但 2018 年開始，因為轉投資的華映、綠能等公司發生財務危機，現在每天上班早上八點上班，到晚上八點到家，每天工作 12 個小時，跟客戶、內部主管開會，還有看工廠，要把問題一個個解決。

何春盛表示，大同在家電上，最有名的就是電鍋，一年可以賣 40 萬顆，另外還冰箱、馬達等產品；在重電上，也有大型的馬達、變壓器，其中變壓器是少數能符合台電高壓電的標準，台灣的發電廠幾乎都會用到大同的變壓器。

大同在發電機產品也有一定的市占率，何春盛透露，台灣用電吃緊，先前發生全台跳電、停電等，因此應用在工廠、大樓的發電機賣到缺貨，也顯現市場對大同產品的肯定。

綠能方面，何春盛指出，大同是全台最大屋頂太陽能發電的業者，市占率高達 60-70%，同時儲能事業也受惠太陽能、風電等綠電政策推動，未來也將會有越來越多的儲能需求；在智慧電錶上也是業界首屈一指，研華 (2395-TW) 等大廠也搶著下單。

而大同在全台灣擁有 40 多萬坪的土地，何春盛透露，資產活化也有很多計畫推動，另外，大同現在全台有 145 家門市店面，這部分也會同步優化。

何春盛也打趣說，以當兵為例，自己就是大同的逃兵，因為當初從大同離開時，老董事長林挺生沒有批准辭呈，現在剛好被抓回來服完兵役，除了傳承經驗、改造公司文化外，也會讓年輕人有更多磨練的機會。