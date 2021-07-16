〈APEC領袖會議〉談半導體晶片自主化 張忠謀：供應鏈成本會很高、技術進步恐放緩

2021 年「APEC 非正式領袖閉門會議」今 (16) 日晚間登場，由台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀代表總統蔡英文與會；針對疫後經濟復甦，張忠謀敦促 APEC 成員在考慮國安需求後，與成員國及全球進行自由貿易，他認為，要求境內半導體晶片自給自足的趨勢，等同試圖讓時光倒流，相當不切實際，不僅半導體供應鏈成本會很高，技術進步也可能放緩。

今年 APEC 主辦國為紐西蘭，除於 11 月舉行例行經濟領袖會議外，另新增以視訊方式召開非正式領袖閉門會議，共商亞太地區因應疫情及促進經濟復甦作法，共有 21 個會員國參與，包括美國總統拜登、中國國家主席習近平等。

張忠謀在總統府召開會後記者會，轉述其在會中的發言，除提及盼能取得更多疫苗外，也針對疫後經濟復甦提出看法。

張忠謀說，針對疫後經濟復甦，敦促 APEC 成員在考慮國家安全需求後，對彼此間及全球進行自由貿易；過去 70 年，自由貿易使各國經濟體蓬勃發展，各國貢獻自己的競爭優勢，也是讓自己及其他 APEC 成員受惠的方法。

然而，近來對於要求境內半導體晶片自給自足的趨勢，張忠謀指出，過去幾十年的自由貿易，大幅促進半導體技術發展，更為複雜的技術也使供應鏈走向境外。

張忠謀認為，試圖讓時光倒流相當不切實際，若嘗試讓時光倒流，不僅成本會提升，技術進步也可能放緩；在花費數千億美元與許多年時間後，結果仍將是無法充分自給自足、且成本很高的供應鏈。

張忠謀認同國安顧慮確實存在，也相信針對國家安全應用，在各國境內擁有自給自足的供應鏈，是審慎的做法；但針對規模大得許多的民間市場，一個基於自由貿易體系的供應鏈是最好的作法。

