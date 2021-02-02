〈馬光-KY展望〉天津、新加坡將再展逾8家診所 獲利拚突破億元

馬光 - KY(4139-TW) 總經理黃傳勝表示，今年集團將新增 8-10 家門市，其中天津馬光約 2-3 家、新加坡馬光約 5 家，加上慢病管理互聯網業務今年下半年開始挹注營收，看好今年營收有望年增逾 1 成、獲利挑戰年增 5 成，突破億元大關。

馬光集團提供中醫、西醫、中醫美容、健康管理、醫管培訓、保健品服務，在天津成立連鎖中西醫診所，天津馬光約占營收比重 50%、新加坡馬光則從事連鎖中醫門診及保健品銷售，營收比重約占 40%。

黃傳勝指出，去年新加坡馬光因應當地政府新冠疫情管制措施，門市閉店、業績受到衝擊，加上匯損與處分虧損教育事業，導致整體營收下滑，不過預期今年將積極調整營運體質，營運將回升。

天津馬光方面，黃傳勝表示，去年取得政府核發互聯網醫療業務執照後，與醫保系統進行資訊整合及測試作業，預計今年第 2 季正式上線並開始貢獻營收，初期先以糖尿病、高血壓等慢性病為主，目前診所約有 5000 名個案，初期會先針對 1000-2000 人試水溫。

據統計，中國天津地區的糖尿病患者約有 80 萬人，截至去年底參與天津市慢病管理者僅約 3 萬多人；馬光看好，由於疫情導致患者降低進出醫院意願，互聯網醫療業務透過雲端平台長時間記錄，經過大數據分析、比對統計，提供精準醫療報告，對於醫生與病患都可得到較好的照護，且潛在使用者將持續成長。

黃傳勝指出，新加坡馬光則穩定成長，尤其當地已多年未增設新診所，預計今年將再設立 5 家中醫婦幼專科診所，天津馬光則預計增設 2-3 家，看好單一新門市開設 3 個月後，便可開始獲利，加上慢病管理毛利好，有望帶動集團營運成長。

法人表示，隨著馬光新門市陸續開設加上新業務雙軌並進下，今年上半年營收有望年增 20-30%、下半年則為看診淡季，營收年增幅收斂至 15%，獲利則挑戰年增 5 成。