Delta變異株侵台 7境外移入者感染 緬甸列重點高風險國家

起源於印度的 Delta 變異株持續在全球擴散，疫情指揮中心指出，根據基因定序結果顯示，過去一周有 7 例境外移入個案感染 Delta 病毒，多數為剛發病，體內病毒量高，其中 1 人還曾接種 2 劑莫德納疫苗，為了保障社區安全，18 日零時起，增列緬甸為「重點高風險國家」。

國內今 (16) 日新增 29 例本土 COVID-19 確定病例及 3 例境外移入；另增 4 例死亡。個案分布以台北市 14 例最多，其次為新北市 11 例、桃園市 2 例、宜蘭縣及彰化縣各 1 例。截至目前，全台累計 763 例死亡病例。

醫療應變組副組長羅一鈞於記者會上，公布 7 月 10 日至 16 日境外移入病例基因定序結果，發現 7 名個案感染 Delta 變異株，均在邊境或居家檢疫期間檢出，Ct 值介於 10 至 22，都是剛發病的個案。

羅一鈞指出，值得注意的是，從英國入境的案 15155，6 月 20 日曾接種第 1 劑莫德納疫苗，仍感染 Delta 變異株；另一例從美國入境的 30 多歲女性，曾接種兩劑莫德納疫苗，第 2 劑是在搭機前接種，入境時採檢依舊確診。

Delta 印度變異株來勢洶洶，指揮中心指出，緬甸近 1 個多月疫情遽升，日增確診數由 50 例以下，上升至逾 4000 例，死亡數也續創新高，檢驗陽性率超過 30%；迄今累計逾 20 萬例確診病例，逾 4000 例死亡，致死率 2%。

指揮中心表示，緬甸部分地區已實施居家令，但醫療體系的篩檢量及檢測能力不足，實際疫情恐比官方公布更為嚴峻。因此，現行重點高風險國家為巴西 (Gamma 巴西變異株)、印度、英國、秘魯、以色列、印尼、孟加拉及本次新增的緬甸，共 8 國。

