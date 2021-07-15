AZ、莫德納三批疫苗抵台 陳時中：日方供台15%涵蓋率

日本政府第三度贈台 AZ 疫苗 97 萬劑，已於今 (15) 日下午 1 點 45 分由日航運送來台，疫情指揮中心指揮官陳時中親自接機表示，日方捐贈三批疫苗共計 334 萬劑，約提供台灣人口 15% 涵蓋率，此外，我國自購的 56 萬劑 AZ 疫苗、35 萬劑莫德納疫苗也都陸續運抵桃機，將進行後續檢驗封緘作業。

日航 JL809 航班載運 97 萬劑 AZ 疫苗，下午飛抵桃機，陳時中偕同醫福會執行長王必勝等官員前往接機，陳時中致詞表示，日本贈台疫苗代表日本人民對台灣的幫助，我們心懷感激，也很感動，相信台日友誼長存。

陳時中指出，日本接連無償贈與台灣三批疫苗，共計 334 萬劑，醫護人員都很珍惜，一劑可以打到 1.07 至 1.10 人，因此，相當於約 360 萬人可施打，提供台灣人口約 15% 的涵蓋率。

駐日代表謝長廷指出，日本提供的此批疫苗數量為 97 萬 4680 劑，期限至今年 10 月 10 日，生產地日本，2 月 15 日已取得世界衛生組織 (WHO) 緊急授權使用，5 月 21 日取得日本核准 EUA。

此外，我國自購的第三批 AZ 疫苗 56 萬劑，由華航負責載運，從泰國運來台灣，蘇揆也偕同桃園市長鄭文燦前往機場視察，並慰勉工作人員，疫苗送往華儲貨物碼頭裝入冷鏈貨車，運往指定冷儲物流中心後，將進行後續檢驗封緘作業。

最後一批則是我國自購的 35 萬劑莫德納 (Moderna) 疫苗，也由華航載運，從盧森堡出發，今天下午 4 點左右送抵台灣，截至目前，台灣共獲得約 892 萬劑新冠疫苗。

指揮中心目前接種策略為「一週只打一廠牌疫苗」，副指揮官陳宗彥表示，由於莫德納供貨吃緊，將延後施打，暫定未來 4 週僅提供 AZ 疫苗，將依據到貨時程調整。