〈APEC領袖會議〉向成員國喊話 張忠謀：需更多且盡快取得疫苗

2021 年「APEC 非正式領袖閉門會議」今 (16) 日晚間登場，台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀代表總統蔡英文與會，張忠謀表示，在會中發言時提到，目前國內疫苗注射覆蓋率低於 20%，仍需更多數量疫苗、且需盡快取得，盼向目前擁有並生產超過自身所需疫苗數量的 APEC 成員，尋求協助。

今年 APEC 主辦國為紐西蘭，除於 11 月舉行例行經濟領袖會議外，另新增以視訊方式召開非正式領袖閉門會議，共商亞太地區因應疫情及促進經濟復甦作法，共有 21 個會員國參與，包括美國總統拜登、中國國家主席習近平等。

張忠謀在總統府召開會後記者會，轉述其在會中的發言，他說，面對新型冠狀病毒的疫情，中華台北迄今維持傑出的防疫紀錄，儘管近期疫情曾一度升溫，但日前已趨緩，在過去一年半的時間中，總確診病例數約為 1.5 萬例，占總人口數的 0.07%，其中死亡病例為 763 例，約為十萬分之三。

張忠謀說，相信在過程中得到的經驗與知識，能協助其他 APEC 成員，中華台北過去曾捐贈口罩與其他醫療物資給其他 APEC 成員，現在也準備好分享抗疫知識。

同時，張忠謀也說，目前國內疫苗注射覆蓋率低於 20%，雖然美國與日本已慷慨捐贈疫苗，民間機構也已成功採購 1000 萬劑疫苗，但仍需要更多數量的疫苗，且需盡快取得，與其他多數的 APEC 成員相同，需要向目前擁有並生產超過自身所需疫苗數量的 APEC 成員，尋求協助。