疫情續燒 上市櫃公司半年報若繳不出來 8/12前可申請展延

因應新冠肺炎疫情可能影響公開發行公司公告申報今年第 2 季財務報告，證期局副局長蔡麗玲今 (15) 日宣布放寬公告期限，上市櫃、興櫃公司的半年報，最慢於 8 月 12 日前向金管會申請，第一上市櫃的 KY 公司需於 8 月 27 日提出申請，依法規最長可延長一個月。

疫情已經延燒超過一年多，財報公告的期限放寬展延已非第一次，據證期局統計，去年年報適用申請延展的公開發行公司共計有 6 家公司，有延期 20 天公告，也有延一個月才公告。理由主要都是海外營運重要子公司當地疫情緣故，無法實地查核。

金管會今天再宣布，如果公開發行公司受疫情影響，致無法如期公告申報 110 年第 2 季財務報告，應經董事會通過延期申請相關事項，包括：預計展延期限、具體辦理時程（須洽會計師表示合理性意見），以及 110 年第 2 季自結合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表等。

蔡麗玲進一步表示，上市櫃、興櫃公司須依「公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法」第 4 條規定，最慢於 8 月 12 日前、第一上市櫃的 KY 公司最慢要在 8 月 27 日前，檢附上述文件向金管會申請核准，依法規最長可延長一個月。

金管會提醒公開發行公司，對於 110 年第 2 季財務報告展延的公告申報相關事項，應依證券交易法、證券交易所及證券櫃檯買賣中心重大訊息規定，於公開資訊觀測站發布相關說明，以利投資人知悉。