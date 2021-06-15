美國民眾旅遊意願回溫 單日全美機場客流量超過200萬人

在疫苗接種持續下，美國民眾的旅遊意願上升。根據美國運輸安全管理局 (TSA) 的數據顯示，上週五全美機場客流量超過 200 萬人，隨後在上週日創下疫情爆發以來新高。

數據顯示，上週五通過美國機場海關的人數達到 202 萬人，這是自 2021 年 3 月 7 日以來首次超過 200 萬人客流量。隨後在上週日再度創下新高，全美機場客流量達到 209 萬人。

自 2021 年 4 月 13 日落至低點的 8.7 萬人以來，TSA 統計的客流量持續穩步增長。不過，週日創下 209 萬人新高，仍較 2019 年同期的 264.2 萬人低約 20%。

CDC 的數據顯示，全美已有超過 51.8% 的人至少接種一劑疫苗，有 42.5% 完成疫苗接種，其中 12 歲以上青少年有 61.3% 至少接種一劑疫苗，有 50.3% 完成疫苗接種。平均每天接種逾 100 萬劑疫苗，促使民眾出遊意願大增。

美國聯合航空 (UAL-US) 表示，今年 5 月份售出的國內旅遊機票金額超過 2019 年同期，反映出航空業獲利能力有望恢復。

疫苗接種持續，市場旅遊需求復甦。美國第四大航空公司西南航空 (LUV-US) 也已經召回了 209 名疫情期間自願延長休假的機師，以支持夏季航班的調整計劃。

美國訂房網站 Airbnb(ABNB-US) 在先前的財報中也預期，旅遊業將繼續復甦，預估過夜住宿訂房量成長將優於去年同期，儘管仍低於 2019 年水準，營收可望比去年同期「大幅提高」，約略與 2019 同期持平。