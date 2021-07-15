巴克萊：三大潛在因素 使全球市場敘事自「金髮女孩」轉向「成長恐慌」

巴克萊銀行日前發布研究報告指出，全球市場敘事已從金髮女孩 (Goldilocks) 轉向成長恐慌 (Growth Scare)，Delta 變種病毒肆虐、增長力道放緩以及通膨前景為造成敘事改變的三大潛在因素。

巴克萊銀行 ((Barclays)) 歐洲股票策略主管 Emmanuel Cau 表示，經濟數據不再傳遞驚喜，越來越多證據顯示供應鏈和勞動力短缺問題，可能導致通膨情勢更加嚴峻，此外，中國對各產業的打擊力度擴大，加上 Delta 變種病毒風險升溫，這些因素有足夠力量造成全球市場恐慌。

Cau 強調，成長力度放緩和通膨上升前景，導致資產價格出現大幅且不穩定波動，近期債券殖利率下滑是最明顯的指標。

「目前為止，股市表現相對較佳，但這掩蓋了表面下的巨大輪動風險，且很大程度上抵銷通貨再膨漲交易 (Reflation Trade) 的正報酬。」他還稱，向來欠佳的夏季流動性，加上各國央行釋出的混雜訊息，可能進一步加劇全球市場波動。

近周來，Fed 內部針對縮減量化寬鬆政策 (QE) 展開討論，並暗示最快 2023 年升息 2 次，歐洲央行 (ECB) 態度偏鴿，中國人行則已宣布全面降準。

鑑於下行風險存在，Cau 認為避險有其必要，但他也認為，近期通貨再膨脹交易的大幅反轉屬於過度反應。

Cau 還稱，現在認為經濟週期結束，或將增長放緩和通膨加劇下的整體狀況視為「停滯性通膨」(Stagflation) 還太早，當前增長率沒那麼低，且通膨也沒有那麽高。