〈台股盤前〉美股走跌、台積電ADR重挫 萬八高檔面臨修正壓力

台股昨 (15) 日在航運、鋼鐵反彈，加上電子族群回溫下，終場站上萬八關卡，收在 18034.19 點，再寫歷史新高，但權王台積電昨召開法說，第二季每股純益 5.18 元，略低於市場預期，加上美股走跌，台積電 ADR 暴跌逾 5%、台指期夜盤同樣重挫近 200 點，估台股今 (16) 日將面臨回檔修正壓力，維持高檔震盪。

美股 15 日在能源、科技股走跌拖累下，四大指數僅道瓊收紅，上漲 53.79 點或 0.15%，收在 34987.02 點；那斯達克指數下跌 101.8 點或 0.7%，收 14543.1 點；標普 500 指數下跌 14.27 點或 0.33%，收 4360.03 點；費城半導體指數下跌 71.4 點或 2.17%，收 3217.7 點。

台積電昨召開法說，公布第二季財報，雖然符合財測預期，但雙率均較上季下滑，低於市場預期，單季稅後純益 1343.6 億元，季減 3.8%，年增 11.2%，每股純益 5.18 元，低於市場預期。

展望第三季，台積電看好四大平台需求同步強勁，預估第三季營收將達 146-149 億美元，季增 9.8-12.1%，續創新高，估毛利率估 49.5-51.5%，營益率估 38.5-40.5%，可望續站穩高檔。

另一方面，華爾街日報 (WSJ) 獨家報導，英特爾擬收購全球晶圓四哥格芯 (GlobalFoundries，格羅方德)，交易價格估落在 300 億美元，若成交將大幅提升英特爾晶圓代工業務，也將成為英特爾歷來最大手筆併購，後續恐不利台積電。

美國參議院則通過最新法案，將禁止來自中國新疆地區產品進口，包含太陽能產品，外界認為，由於新疆多晶矽在全球市占高達 4 成，美企勢必尋找替代料源，台廠達能因擁有與韓廠 OCI 的長約協定，可望獲得轉單。

此外，中鋼 8 月盤價開出，在考量國內用鋼產業轉嫁能力、國際競爭力，加上力求鋼價平穩及鋼市穩定發展，連續 2 個月以穩健平盤開出。