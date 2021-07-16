Cybertruck計畫恐泡湯？馬斯克：很有可能會失敗

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周四 (15 日) 在推特上表示，即將推出的 Cybertruck 很有機會以失敗告終，但他不在意潛在失敗風險，仍計劃維持該車款 2019 年 7 月時首次亮相時的外觀設計。

馬斯克表示：「坦率說 Cybertruck 一直存在失敗的可能性，因為該車款與眾不同，但我並不在乎，而且我非常喜歡它的設計。」

Cybertruck 2019 年發布因車款前衛的設計而引起轟動，儘管推出後市場議論紛紛，且正式交車的時程不確定，但特斯拉仍獲得大量訂單。馬斯克表示，Cybertruck 推出後一周內便收到 25 萬輛訂單。

馬斯克去年 9 月電池日也曾透露，由於 Cybertruck 訂單蜂擁而至，目前粗估訂單已達到 60 萬輛。

馬斯克周四說：「我們保持 Cybertruck 原先的產品設計，僅做一些微調，此外，屆時將沒有門把，車輛會辨識車主自動開門，並搭載四輪傳動系統。」

不過，馬斯克未具體說明未配備門把的車輛是否能達到美國車輛安全標準。

競爭對手福特近期也推出更傳統設計的電池卡車，如福特的 F-150 Lightning 和 GMC 悍馬 EV，若特斯拉的 Cybertruck 最終能搭配四輪傳動系統，將能直接與 GMC 悍馬 EV 競爭。