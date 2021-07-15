毅嘉上半年稅前盈餘年增83倍 每股稅前盈餘0.37元 創7年同期新高

毅嘉 (2402-TW) 今 (15) 日公布自結，儘管上半年受到供應鏈缺料影響，但在車用電子需求強勁下，第 2 季稅前盈餘 6614 萬元，較去年同期虧轉盈，每股稅前盈餘 0.22 元；上半年稅前盈餘 1.14 億元，年增 83 倍，創 7 年同期新高，每股稅前盈餘 0.37 元。

毅嘉第 2 季營收 16.47 億元，季增 2%、年增 56%；毛利率 13%，季增 1.1 個百分點、年增 2.6 個百分點；營利率 3.4%，季增 1.03 個百分點、較去年同期負轉正。

毅嘉上半年營收 32.58 億元，年增 49%；毛利率 12%，年增 2 個百分點；營利率 2.89%，較去年同期負轉正。

毅嘉表示，雖然第 2 季飽受產業缺料衝擊及匯率波動，但隨著歐美地區逐漸解封，車用電子及宅經濟產品需求強勁，帶動第 2 季營運走升，惟供應鏈缺料緩解速度，將會壓抑營運成長幅度。

展望下半年，毅嘉指出，隨著消費旺季即將到來，並在全球經濟復甦下，車用晶片缺貨問題可望逐步緩解，此外，車廠回補庫存將帶動汽車零組件本季拉貨動能轉強，在車用及消費性電子需求熱絡推升下，營運有機會呈現逐季走高態勢，全年營運攀高峰。