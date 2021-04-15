車用出貨旺 毅嘉Q1稅前盈餘年增逾2倍 每股稅前0.16元

毅嘉 (2402-TW) 今 (15) 日公告自結，受惠全球經濟復甦，車用電子及宅經濟產品出貨暢旺，第 1 季稅前盈餘 4983 萬元，季減 21.1%、年增 262%，每股稅前盈餘 0.16 元，看好車用動能需求延續，本季營運有望續強。

毅嘉第 1 季營收 16.12 億元，季減 8.9%、年增 42.84%；毛利率 12%，季減 2 個百分點、年增 3 個百分點；營利率 2.38%，季減 2.33 個百分點、年增 1.83 個百分點。

展望後市，毅嘉表示，雖然供應鏈缺料情況仍然持續且影響部份出貨，不過主要客戶需求強勁，整體拉貨動能不弱，本季營運可望持續增溫，下半年則將比優於上半年，今年全年營運有機會挑戰新高。

毅嘉車載應用主要是提供車用相關面板，以中小尺寸面板為主，應用於儀表板、中控台等，占整體營收比重達 50-60%，目前全球前五大車載面板製造商均為旗下客戶。

毅嘉主要產能分布在中國、台灣及馬來西亞，中國蘇州廠以生產軟板為主，共有 35 條產線，因應客戶需求，今年將新增車載硬板產線，總產能將提升 20-30%；馬來西亞廠則因應美中貿易戰，目前以 5G 相關 OFC 光通訊產品為主。