陽明漲停仍低於現增價 主辦券商挺住完成增資案

儘管貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (15) 日強彈收漲停價位 179 元，但仍低於現增價 182 元，市場擔憂圈購人可能放棄參與現增，而現增包銷壓力恐由承銷券商承擔下，對此，主辦承銷商元大證回應，已與其他協辦承銷商共同完成本次增資案，增資新股將於 7 月 20 日上市掛牌。

陽明辦理現增的主辦承銷商為元大證券，扣除保留員工認購 10% 外，14.4 萬張皆採詢價圈購方式承銷，今日是特定圈購人參與現增的截止日，即使盤中陽明強拉上漲停，仍低於 182 元的現增價。

外界疑慮圈購人可能放棄圈購，元大證今日回應，已與其他協辦承銷商共同完成本次增資案，至於是否有圈購人放棄或維持圈購，元大證表示不便透露。

陽明則端出基本面加持，最新通知客戶 8 月 15 日起將加收亞洲到美國和加拿大的綜合費率上漲附加費 (GRI)，是 2 個月來第 4 度調漲 FRI，每 TEU(標準 20 呎櫃) 加收 900 美元，每 FEU(標準 40 呎櫃) 加收 1000 美元，以反映旺季熱絡市況。

陽明 7 月 12 日董事會後公布現增價格，每股發行價 182 元，以詢價圈購方式辦理現金增資共 16 萬張，除了 10% 開放員工認購，14.4 萬張由元大證券包銷。