逾7成業者營業店面選擇一樓 這兩個產業偏愛地下室

零售與餐飲業因招攬顧客所需，選擇將店面設立於一樓店面，根據財政部統計，截至 6 月底止，共 114 萬家營業人地址登記在 1 樓，占比 74.6%，產業種類主要以彩券、典當與檳榔零售業等；但部分產業例如健身、休閒產業，基於成本考量多會選擇地下室作為營業場所。

財政部今 (15) 日發布統計通報，根據統計，全台共 114 萬家營業人地址登記於 1 樓者、占比達 74.6% 居多，另有 6.1 萬家營業人地址登記於 11 樓以上，1.8 萬家登記於複數樓層，7000 餘家登記於地下樓層。

不過隨著營業型多元、新興產業崛起，營業人登記地址樓層與開業時間有關，其中開業超過 30 年者，高達 84% 營業人地址登記於 1 樓，反觀開業 1 年內者開業地址設立於一樓者只有 66.4%。

從產業型態來看，包括彩券行、典當與檳榔攤因考慮顧客可觸及性，有高達 99% 以上將營業地址登記於 1 樓，而證券商、舞蹈教學、報關行等因較不需店面招攬客戶，因此營業地址大多登記在 2 到 5 樓，比重約占逾 4 成。

統計指出，營業樓層登記在 6 樓以上者，主要偏向特定領域、有專業技術者，例如保險公證、專利師、船務代理等行業大多將營業地址登記在 6 到 10 樓等，占比約 36%。

而樓層登記 11 樓以上者，主要以廣播電台為主，比重 41%，另外部分產業，因服務特性，地址多登記於複數樓層，像是銀行業、產後護理機構，比重逾 4 成。

另外也有少數登記於地下樓層者，除大眾捷運外，包括撞球室、健身中心等行業，考量營運成本，因此選擇地下樓層作為營業場所。

如以縣市觀察，高樓林立的雙北營業人地址登記在 1 樓的家數比重明顯偏低，其中台北市僅 45.4%，而中南部與東部縣市比重大多在 95% 以上，其中嘉義縣達比重 97.3% 高居全台之冠。